Drone DJI Mavic 3 Pro vem com conjunto de 3 câmaras

A DJI apresentou o seu novo drone de topo, o Mavic 3 Pro, com uma configuração de câmara tripla que inclui uma nova lente de 70 mm projetada para um "poderoso enquadramento do objeto".

O segmento dos drones continua a ser melhorado e, apesar de ter abrandado nas novidades, a DJI surpreendeu com um novo produto. O Mavic 3 Pro vem com uma configuração de três câmaras e inclui um novo modo de cor D-Log M de 10 bits. Este é assim o quarto drone Mavic 3 da empresa, compondo a família com o Mavic 3, Mavic 3 Classic e Enterprise.

Tal como o Mavic 3, está disponível nos modelos base e Cine, sendo que este último inclui recursos avançados para cineastas, como captura Apple ProRes (ProRes 422 HQ, ProRes 422 e ProRes 422 LT), uma unidade SSD de 1 TB e um cabo de transmissão de dados de 10 Gbps.

A nova câmara de 70 mm tem um sensor de 1/1,3 polegadas com o mesmo tamanho do Mini 3 Pro. Apesar de ser consideravelmente menor que o chip 4/3 da câmara principal da Hasselblad, a DJI diz que a câmara foi projetada para uma "variedade de cenários diferentes, desde o enquadramento de edifícios intrigantes até carros em gravações comerciais".

Esta informação indica que a qualidade deve ser melhor do que a câmara tele 7x. Pode lidar com fotos de alta resolução de 48 megapíxeis ou 12 MP com pouca luz, em conjunto com vídeo 4K/60fps.

O drone suporta um novo formato de log chamado D-Log M e ainda com o D-Log original da DJI. O D-Log M foi projetado para produzir "gradações de cores naturais com detalhes delicados" mesmo em situações de alto contraste como o pôr do sol, segundo a informação partilhada. Pode gravar vídeo ProRes 4:2:2 de até 10 bits no modelo Mavic 3 Pro Cine e 4:2:0 de 10 bits (H.264/H.265) no modelo normal.

A DJI também melhorou a câmara tele 7x (equivalente a 166 mm), aumentando a abertura de f4.4 para f3.4, o que deve torná-la consideravelmente melhor em pouca luz. Também oferece especificações de vídeo aprimoradas, de 4K a 30p no Mavic 3 para 4K/60fps.

Além dessas melhorias, é praticamente o mesmo que o Mavic 3. A câmara Hasselblad 4/3 principal pode gravar vídeo em até 5,1K a 50fps ou DCI 4K a 120fps, com o novo modo D-Log M, com D- Log e opções HLG. Como antes, pode captar vídeo ProRes 4:2:2 de 10 bits (Mavic 3 Pro Cine) e vídeo H.264/H.265 de 10 bits 4:2:0 no Mavic 3 Pro.

Permite até 43 minutos de tempo de voo, mais ou menos o mesmo que o antecessor. Tem deteção omnidirecional da DJI e proteção contra obstáculos APAS 5.0, com oito sensores de visão de grande angular e uma computação de visão de alto desempenho "para detetar com precisão os obstáculos em todas as direções e planear um voo seguro para evitá-los".

O sistema de transmissão DJI O3+ pode transmitir um feed HD ao vivo de 1080p/60fps em altas taxas de frames a uma distância de até 15 km.

O preço do DJI Mavic 3 Pro começa nos 2139 € para a versão base.