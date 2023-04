Hyundai IONIQ 6 já chegou a Portugal desde 59.390 € com entregas a partir de maio

O Hyundai IONIQ 6 é o chamado Electrified Streamliner da gama IONIQ e acaba de chegar a Portugal, destacando-se pela tecnologia avançada e elevada autonomia. O preço começa nos 59.390 € e as entregas devem começar a ser feitas a partir de maio.

A performance, o carregamento ultrarrápido, a alta eficiência energética e o design inovador são apenas algumas das principais caraterísticas que levaram o Hyundai IONIQ 6 à conquista dos prémios World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year dos World Car Awards 2023.

Graças à arquitetura personalizada da Plataforma Modular Global-Elétrica (E-GMP), o Hyundai IONIQ 6 tem uma capacidade de carregamento ultrarrápido de 800-V, que permite carregar 80% da bateria em apenas 18 minutos. O design distintivo garante ainda uma elevada eficiência energética, com um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,21. A autonomia do Electrified Streamliner numa única carga é de 777 km em circuito urbano.

Entre as muitas funcionalidades do Hyundai IONIQ 6, destaca-se a tecnologia Vehicle-to Load (V2L), os sistemas de assistência à condução e conectividade avançada com atualizações de software over the-air (OTA), além de uma série de caraterísticas para amplificar a experiência de mobilidade elétrica, tais como, o sistema de iluminação ambiente Dual Color, iluminação sincrónica de velocidade, sintonização de desempenho EV e Electric Active Sound Design (e-ASD).

A elegância do Hyundai IONIQ 6

O carro Hyundai IONIQ 6 tira partido da plataforma E-GMP que beneficia de uma longa distância entre eixos de 2.950 mm, com jantes de 18 polegadas. Tem um comprimento total de 4.855 mm, 1.880 mm de largura e 1.495 mm de altura, conferindo-lhe uma aparência distinta e elegante, com uma silhueta aerodinâmica, linhas minimalistas e interior ergonómico que se destaca no seu segmento.

Do interior do Hyundai IONIQ 6 sobressaem características como a sustentabilidade e a resistência dos materiais escolhidos, foi especialmente desenvolvido para servir como um habitáculo confortável e acolhedor.

O interior inovador foi meticulosamente pensado como um refúgio semelhante a um casulo, melhorado com as mais recentes soluções tecnológicas para criar uma experiência de condução segura, divertida e relaxada.

O IONIQ 6 integra mais de 700 Píxeis Paramétricos em diferentes pontos do veículo, como faróis, luzes traseiras combinadas, sensores inferiores dianteiros, saídas de ventilação e o indicador de consola central, de forma a reforçar a identidade da marca IONIQ em todo o veículo. O Píxel Paramétrico da luz de travagem montado em altura (HMSL) da asa traseira chama facilmente a atenção quando os travões são acionados.

Tecnologia avançada num carro elétrico

O painel modular de ecrã tátil do carro integra um ecrã de infotainment de 12" e um cluster digital de 12" que disponibiliza tecnologias avançadas para oferecer ao utilizador uma experiência digital melhorada que pode ser personalizada para ir ao encontro das suas necessidades.

O sistema de infoentretenimento fornece, em tempo real, um mapa visual da viagem com base no estado atual da bateria, aliado ao sistema que permite ajudar a procurar e planear a melhor rota, de forma a incluir postos de carregamento ao longo do percurso.

O ecrã panorâmico está perfeitamente adaptado ao Apple CarPlay e ao Android Auto, estando também disponível um suporte multiconexão Bluetooth, pelo que dois dispositivos podem ser emparelhados ao mesmo tempo – um para chamadas e outro para transmissão de música.

Os oito altifalantes do sistema de som Bose premium, disponível na versão Vanguard, incluindo um subwoofer, colocados estrategicamente para uma experiência auditiva de alta qualidade. O sistema de navegação vem com atualizações de Bluelink Infotainment/Map.

Hyundai IONIQ 6, um carro seguro

Ao nível da segurança, o Hyundai IONIQ 6 foi reconhecido pelo Euro NCAP como um dos automóveis mais seguros de 2022, sendo líder no segmento EV e premiado como o "Melhor na sua Classe" na categoria de "Grande Familiar".

O IONIQ 6 está equipado com um Sistema Avançado de Assistência à Condução, o Hyundai Smart Sense, garantindo altos níveis de segurança e comodidade na estrada. Isto inclui o Assistente à Condução em Autoestrada (HDA 2), que ajuda a manter distância e velocidade definidas do veículo dianteiro e que auxilia o condutor a manter o veículo no centro da faixa de rodagem. O sistema HDA 2 permite que o IONIQ 6 tenha condução autónoma de nível 2.

Por outro lado, o Cruise Control Inteligente (NSCC) ajuda a manter a distância do veículo dianteiro e a conduzir a uma velocidade definida pelo condutor. A tecnologia usa, também, as informações rodoviárias do sistema de navegação para o apoio à condução e ajusta a velocidade para uma condução segura em curvas e cruzamentos.

Além disso, o Electrified Streamliner da Hyundai está equipado com sete airbags de série, incluindo um airbag central do banco do condutor para segurança passiva adicional.

O Hyundai IONIQ 6 está disponível em Portugal em duas versões Premium e Vanguard, com entregas a partir de maio, com preço a começar nos 59.390€.

Hyundai IONIQ 6