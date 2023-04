Nova bateria para camiões elétricos assegura vida útil para 1,5 milhões de km

Numa altura em que os carros elétricos são tema constante, a vida útil das baterias é também motivo de debate. Hoje, falamos-lhe de uma nova opção desenvolvida para camiões elétricos e baseada na sua vida útil.

A Scania e a Northvolt estão a trabalhar, desde 2017, no desenvolvimento de uma célula de bateria para veículos comerciais pesados. O objetivo passa por criar e comercializar um componente capaz de ser líder mundial.

Agora, as duas empresas suecas apresentaram uma célula de bateria destinada a veículos pesados. Segundo revelaram, possui uma vida útil equivalente à de um camião, ou seja, cerca de 1,5 milhões de quilómetros.

No início desta parceria, a Northvolt e a Scania concordaram com um cronograma ambicioso para o desenvolvimento de uma célula de bateria de alto desempenho que permitiria a concretização dos seus planos de eletrificar o transporte pesado.

Partilhou o CEO e cofundador da Northvolt, Peter Carlsson.

Com uma capacidade de 177 Ah e uma tensão elétrica nominal de 3,6 V, a célula de bateria possui uma pegada de carbono de aproximadamente um terço, em comparação com uma referência da indústria. Em testes, a bateria de ião de lítio já demonstrou ter capacidade para alimentar camiões até 1,5 milhões de quilómetros.

Além disso, é produzida na gigafactory Northvolt Ett, no norte da Suécia - uma fábrica alimentada por energia hidroelétrica e eólica, ou seja, energia 100% renovável.

Assegurou Peter Carlsson.

Aquando da apresentação da novidade, a Scania anunciou que tem planos para uma nova fábrica de baterias, em Södertälje, na Suécia, para montar as células antes da produção dos veículos pesados elétricos.

O dia de hoje é um marco no caminho para um sistema de transporte sustentável. O futuro do transporte pesado é elétrico, e para permitir a mudança e continuar a cumprir a nossa promessa de ser premium, a Scania precisa de células de bateria de alto desempenho para os seus camiões elétricos.

Disse Christian Levin, CEO da Scania.

As duas empresas encontraram o equilíbrio ideal para o desenvolvimento desta nova bateria destinada aos camiões elétricos e cuja vida útil é verdadeiramente surpreendente:

Quando o desenvolvimento da célula de bateria começou, procuramos alto desempenho, baixos custos operacionais e longa vida útil. Decidimos que um dos requisitos seria a célula permitir uma vida útil de 1,5 milhão de quilómetros para um veículo pesado Scania. Os testes mostram que esse requisito pode não apenas ser atendido, mas superado.

A missão da Northvolt de construir as baterias mais ecológicas do mundo combina perfeitamente com o propósito da Scania de conduzir a mudança para o transporte sustentável. Estou realmente ansioso para juntar as peças finais do quebra-cabeça antes da descolagem dos veículos elétricos premium ainda este ano.