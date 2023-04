A Google está a desenvolver o Android 14 a um bom ritmo e as novidades não param de chagar, com aconteceu agora com o Nothing Phone (1). Este será, do que a marca revelou, um dos primeiros smartphones a receber esta nova versão e assim ter acesso a tudo o Android 14 traz de novo.

Nothing Phone (1) será dos primeiros a ter o Android 14

Por agora a Google tem limitado o acesso ao Android 14 e a todas as novidades que esta versão vai trazer. Está acessível apenas para os Pixel, que assim ajudam a desenvolver e a avaliar todas as melhorias que se espera que cheguem com esta versão.

Com um calendário bem definido pela Google, espera-se que na I/O deste ano seja revelado tudo, abrindo depois o caminho para os primeiros testes verdadeiramente públicos. Isto implicará trazer a primeira versão de testes para outros smartphones de outras marcas.

A Nothing quer estar presente neste momento e tem já uma parceria firmada com a Google. A equipa de produtos da marca terá assim acesso antecipado a esta nova atualização do Android 14 (Beta 1), o que vai garantir uma integração perfeita com o Nothing OS, e assim criar uma experiência de utilização melhor.

Mais do que os smartphones da Google a ter esta versão

Segundo a marca, esta parceria com o Android é uma prova do compromisso da Nothing em trazer a tecnologia mais recente para os seus utilizadores e a sua comunidade. Isso vai também garantir que a atualização seja transposta para o Nothing Phone (1) de forma mais rápida.

Google tem sido um dos primeiros apoiantes da Nothing e ambas as equipas estão dedicadas a trabalhar de forma próxima. Isso vai garantir de forma próxima que todo o feedback sobre a presença do Android 14 nestes smartphones seja transmitida, para assim o melhorar.

Ainda não existe uma data para que o Android 14 seja revelado, mas estará muito próximo de acontecer. A Google tem lançado atualizações constantes às versões de testes e assim garante que esta versão está mais próxima do que será a versão final deste sistema.