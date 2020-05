Dica: Como efetuar chamadas de vídeo em grupo através do WhatsApp no iPhone

Qual é a importância hoje do WhatsApp na sua vida? Muitos estarão a responder que é altamente importante esta ferramenta de trabalho. Como tal, para esses e para todos os outros, hoje trazemos uma dica para que possa realizar chamadas de grupo através do seu iPhone. Uma vez em isolamento, nada como uma plataforma que permite realizar chamadas de vídeo mais informais, de forma gratuita.

Para isso, basta que efetue a instalação da versão mais recente do WhatsApp na App Store e que esteja registado com um contacto válido. Vamos a isso?

Dica: efetuar chamadas de vídeo em grupo através do WhatsApp no iPhone

Conforme já o dissemos por várias vezes, o WhatsApp é uma verdadeira caixa de ferramentas no que toca à comunicação. Para além das conversas e da partilha de todos os tipos de ficheiros, dá aos utilizadores a possibilidade de fazer chamadas de áudio ou de vídeo. Assim, para ser mais fácil usar este recurso, vamos ensinar a efetuar chamadas de vídeo em grupo através do WhatsApp no iPhone.

1 – Em primeiro lugar, deve abrir a sua aplicação.

2 – A aplicação vai abrir diretamente no menu das Conversas. Uma vez aí, vai clicar em Chamadas.

3 – Aí, clica no botão do canto superior direito.

4 – Em seguida, clica em Nova chamada em grupo.

5 – E, aí, pode selecionar até 7 participantes.

6 – Depois de definir os convidados da sua chamada de vídeo, clica no primeiro ícone, com uma câmara, e inicia a sua chamada.

Contudo, se, por outro lado, tiver já uma conversa com um grupo de pessoas e queira realizar a chamada através desse grupo só tem de seguir os seguintes passos:

1 – Clique no botão do canto superior direito (ícone telefone).

2 – Selecione os participantes da chamada de vídeo, não esquecendo que só pode selecionar sete.

3 – Clique no primeiro ícone, com uma câmara e desfrute da sua chamada de vídeo.

Ainda que o número de participantes seja reduzido, a plataforma está acessível a praticamente todos os dispositivos, contrariamente ao FaceTime, por exemplo, que só está disponível em dispositivos iOS.

Por outro lado, não permite chamadas de vídeo com 50 participantes, como o Skype, ou com 200 mil participantes, como o Telegram. Assim, cabe-lhe a si decidir a melhor plataforma para aquilo que pretender fazer.

