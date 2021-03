Streamblock: PJ envolvida na operação de bloqueio da plataforma Mobdro

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em articulação com a EUROPOL e EUROJUST, participou, no mês passado, numa operação internacional de combate à fraude online no acesso a serviço de televisão, através de streaming.

A maior plataforma pirata na Internet ‘Mobdro’ foi encerrada e o principal suspeito terá lucrado mais de cinco milhões de euros.

Mobdro – Havia um servidor em Portugal

A Operação “Streamblock” decorreu a pedido das autoridades espanholas, envolvendo entidades policiais de Espanha, Andorra, República Checa e Portugal. Nesta Operação foram detidas 4 pessoas (3 em Espanha e 1 em Andorra), sendo realizadas 3 buscas (2 em Espanha e 1 em Andorra).

A participação portuguesa, no âmbito de uma Decisão Europeia de Investigação, titulada pelo DIAP de Lisboa, permitiu a desativação de um servidor que continha aplicações destinadas à partilha ilegal de conteúdos, a apreensão de dados informáticos relevantes, bem como o hardware que suportava a atividade criminosa – ver comunicado da Eurojust.

Os milhões de pessoas que usavam a app Mobdro para ver de forma ilegal conteúdos televisivos pagos deixaram de ter acesso a esse serviço.

Não houve qualquer detido em Portugal, mas foi localizado um servidor no nosso País. A aplicação Mobdro era utilizada por 43 milhões de pessoas. Em Portugal permitia, por exemplo, assistir de forma gratuita às transmissões da Sport TV e da Eleven.

De acordo com as informações, o principal suspeito terá lucrado mais de cinco milhões de euros com a publicidade que era apresentada na plataforma.

