Lançado em setembro do ano passado, o Android 11 trouxe um conjunto elevado de novidades importantes para o sistema da Google. Desenvolvido por vários meses, pretendia ser, mais uma vez, o sistema que iria mudar de vez este ecossistema.

A verdade é que os números do Android 11 começam agora a revelar-se e este é já a versão com o maior grau de crescimento. Ultrapassou todas as anteriores e é agora a que apresenta os melhores valores no que toca à sua adoção.

Um dos problemas do Android é a lenta adoção das novas versões. Mesmo com tudo disponível, os fabricantes não têm o habito de atualizar os seus equipamentos de forma rápida. Isso parece agora mudar com o Android 11, que é já o sistema da Google com maior crescimento.

Novo sistema da Google não parou de crescer

Os dados que a StatCounter apresenta mostram que, nos EUA, esta versão tem já uma presença que se aproxima dos 20%. Este valor compete diretamente com o da versão anterior, que aos 10 meses tinha apenas 8% de adoção. As razões para isso parece assentar nas vendas de Natal e na chegada da One UI 3 da Samsung.

Se por agora este valor dos EUA é dos mais elevados, o mesmo pode ser visto em muitos mercados. Tanto no Reino Unido como no Canadá esta curva de crescimento parece existir. Se olharmos ao mercado europeu essa é também uma tendência vista, ainda que com um ritmo menor.

Android 11 nos smartphones em Portugal

Portugal aparenta seguir a mesma linha de crescimento que a grande maioria dos países do resto da Europa. O Android 11 ainda não tem uma presença forte, mas andará já perto dos 6,5%, um valor que o coloca a par da versão 8 (Oreo). Acima está apenas a versão 9 e 10, com a última a ter mais de 50% de quota do mercado.

Uma das razões para este crescimento mais lento está no confinamento e na menor aposta na troca de smartphones. O mercado está ainda a aguardar a chegada das atualizações de alguns fabricantes, o que dará um novo ritmo de crescimento ao Android 11.

Estes não são, naturalmente, números oficiais, mas mostram bem o estado do Android. A versão 11 prepara-se para assumir o controlo do ecossistema, mas ainda deverá demorar alguns meses, tal como aconteceu com a versão anterior.