O streaming de vídeo na Internet tem ganho cada vez mais adeptos. Fogem dos modelos tradicionais de consumo destes conteúdos e assim podem aceder-lhes a qualquer hora e em qualquer lugar, sem limites e sem restrições.

Mesmo sendo a maioria serviços pagos, muitos optam por soluções gratuitas, nem sempre legais. O Mobdro era uma dessas opções, mas agora deixou de funcionar. A bem conhecida app de acesso ao streaming de canais pagos desapareceu da Internet e este serviço não funciona agora para os utilizadores.

Apesar de não ser um serviço legal e que fazia streaming de conteúdos pagos de forma ilícita, muitos usavam o Mobdro para lhes aceder. Com uma simples app para Android e uma ligação à Internet, os conteúdos surgiam aos utilizadores sem qualquer limite.

Pois, esse serviço parece agora ter terminado e a app não dá já qualquer conteúdo. Ao ser usada limita-se a apresentar um erro de acesso à Internet e os utilizadores não conseguem usar a app e o que era suposto oferecer.

Do que se sabe, esta mudança e o fim deste serviço estará relacionada com uma queixa que foi apresentada no final do ano passado. A liga Indiana de críquete apresentou uma queixa contra o Mobdro por este estar a transmitir os jogos sem terem autorização para tal.

Esta queixa levou a que o Mobdro fosse bloqueado em vários motores de pesquisa, como o Google, e também que o seu domínio fosse removido e bloqueado. Assim, e sem o ponto de ligação à app Android, este deixou de conseguir funcionar de forma perfeita.

Devido a isso, os domínios da app foram encerrados, incluindo aqueles que permitiam a atualização do serviço. Estes eram usam usados para fornecer os links para as diferentes transmissões dos canais na app. Ainda houve uma tentativa de os redirecionar, mas aparentemente sem sucesso.

Não se sabe ao certo se este será um fim definitivo do Mobdro ou se os seus criadores vão conseguir resolver o problema. A verdade é que neste momento todos os que se habituaram a usar este serviço estão sem o poder fazer e devem procurar alternativas, de preferência legais e como tal, pagas.