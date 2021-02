Quem já teve que abrir os seus computadores sabe que por vezes é uma luta para não perder os parafusos retirados, pois são de dimensões bem reduzidas. Outro desafio é tentar organizar estas peças de forma a não confundir a que componente pertencem.

Mas a ASUS vai acabar com este problema, eliminando assim os parafusos que fixam as SSDs M.2 nas motherboards. Em substituição, a marca Taiwanesa vai implementar um sistema integrado designado Q-Latch para segurar este componente.

Os parafusos são peças importantes de um computador, uma vez que fixam os componentes nos seus devidos lugares, assim como as carcaças. Tal evita que os componentes estejam soltos e, por conseguinte, se possam danificar.

Mas quando abrimos um computador temos que ter muita atenção em colocar os parafusos organizados, por tamanhos e localizações. No entanto essa nem sempre é uma tarefa fácil. E para quem é inexperiente nesta prática, pode mesmo ser uma dor de cabeça pois facilmente estas peças de perdem por serem muito pequenas. E quando caem ao chão, é um desafio para as encontrar.

ASUS quer acabar com os parafusos que fixam as SSDs M.2

A ASUS vai acabar com os pequenos parafusos que fixam as SSDs M.2 nas suas motherboards. Em vez disso, a marca implementou um sistema integrado, com pequenas peças de plástico, que segura as placas sem problemas e vai facilitar bastante a instalação das SSDs.

O sistema designa-se “Q-Latch” e consegue fixar a placa no seu local apenas com uma rotação da peça. Basta assim girar a peça para esta segurar a drive.

A ASUS anunciou este recurso através de um vídeo demonstrativo do seu funcionamento, deixado numa publicação na sua conta oficial do Twitter.

Este novo sistema já virá com as novas motherboards ASUS Z590 que trazem suporte aos processadores Intel Core de 11º geração (Rocket Lake-S). Os novos modelos devem ser lançados já em março de 2021.

Este novo mecanismo da marca já vem incorporado no design dos equipamentos, portanto o utilizador não tem que se preocupar com nada. E certamente que esta pequena mudança vai facilitar a vida dos que se aventuram na retirada do SSD dos seus computadores.