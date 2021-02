As últimas semanas têm sido muito importantes para a Tesla. A principal marca automóvel no campo dos elétricos mostra uma posição única no mercado. Avançou em áreas que a vão colocar numa posição de ainda maior destaque no futuro próximo.

Um dos rumores que tem crescido é a da criação e produção de um novo carro elétrico, mais acessível. Elon Musk tem vindo a alimentar estes rumores, mas agora surgiu uma confirmação. O Tesla de 25 mil dólares existirá mesmo e será fabricado na China.

Há algum tempo que a Tesla e em especial Elon Musk prometem um Tesla acessível e a preço reduzido. Este era para ser lançado numa versão do Model 3, mas nunca chegou a acontecer e os preços deste modelo nunca foram alterados.

A informação mais recente aposta num novo modelo, criado com base nos componentes dos modelos que estão já no mercado. As dúvidas acumulavam-se e as incertezas também, mas agora há mais informação relevante e esclarecedora. Este novo carro vai mesmo ser criado e será fabricado na China.

Quem fez estas afirmações foi Tom Zhu, o presidente da Tesla China. Numa entrevista dada ao canal estatal chinês Xinhua Net, abordou vários temas relacionados com a marca norte-americana. Entre eles estavam o do novo carro, que será tratado de raiz na China, em todos os diferentes processos.

Este irá ser desenhado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Tesla na China. Esta era uma informação que já tinha sido adiantado. Após ter o seu design definido, algo que deverá acontecer rapidamente, a sua produção irá acontecer na Gigafactory de Xangai.

Tom Zhu revelou ainda que este novo carro não se limitará ao mercado chinês. A Tesla irá exportar depois o carro para todos os mercados onde está presente. Assim vai conseguir massificar a sua venda. Quanto ao preço, não adiantou muito, mas este deverá estar abaixo dos modelos atuais.

Ainda sem confirmação, especula-se que irá usar a mesma plataforma do Model 3 e terá uma configuração do tipo hatchback. Assim, poderá chegar linha de produção muito cedo, e aos testes finais possivelmente perto do final deste ano.