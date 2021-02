Além de ser um ponto de contacto e de troca de mensagens, o WhatsApp permite ainda partilhar ficheiros de vários tipos. Por norma, não podem ser alterados dentro desta app e como tal devem seguir como estão.

Claro que o WhatsApp recebe melhorias constantes e agora surgiu mais uma. Finalmente é possível retirar o som de um vídeo diretamente na app e assim enviar uma versão silenciada para que possa ser vista em qualquer lado. Veja como é simples fazer.

Uma novidade interessante do WhatsApp

Com muitos vídeos a serem partilhados diariamente pelos utilizadores, é normal que os programadores do WhatsApp apostem nesta área. Para além de melhorar a sua visualização, querem também dar a capacidade de os editar e mudar de forma simples e rápida.

Esse processo já existia, em parte, com o recortar de qualquer vídeo ou adicionar texto, ou emojis. A novidade é que tem agora com a capacidade de remover o som, da mesma forma que o fazem noutras apps. Assim, estes vídeos deixam de ter de ser editados fora e importados depois.

Retirar o som de qualquer vídeo recebido

Para usar esta novidade do WhatsApp, basta abrirem uma qualquer conversa para onde querem enviar um vídeo. Comecem por carregar na zona de texto e depois no clip presente. Da lista de opções devem escolher a opção Galeria. Aqui têm acesso a todas as pastas com elementos multimédia.

Em seguida, só precisam de escolher a pasta onde o vídeo que querem partilhar está presente. Podem escolher a pasta Todos os vídeos e depois o que querem. De imediato vão ter a interface de edição do vídeo, onde podem selecionar a parte que querem partilhar e adicionar novos elementos.

Depois só precisam de partilhar com um contacto

A novidade está do lado direito, abaixo da timeline do vídeo. O pequeno altifalante presente aí serve para retirar ou trazer de volta o som do vídeo. Só precisam de carregar e este é de imediato removido, se necessitar de qualquer ação extra do utilizador.

Assim, e ao partilharem no WhatsApp o vídeo editado, este não vai ter som. É desta forma simples que vão poder eliminar todos os elementos que por vezes mais incomodam nas mensagens partilhadas no WhatsApp. Sem som, os vídeos podem ser vistos em qualquer lado e sem terem de se preocupar com o volume.