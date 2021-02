OnePlus resolve o problema da câmara frontal no ecrã: coloca-a na zona da moldura

Nos últimos anos, as fabricantes de smartphones têm tido como desafio a criação de modelos com ecrãs que ocupam a quase totalidade da área do painel frontal. Com isto, a posição da câmara frontal tem andado de recorte em recorte, passou para estruturas deslizantes e agora parece ser consensual o ecrã perfurado. Ainda assim quer-se que a câmara fique escondida pelos píxeis do ecrã, mas a OnePlus pode ter uma solução mais simples.

A moldura à volta do ecrã pode passar a albergar a câmara frontal, sem que prejudique a área ocupada pelo ecrã.

Apesar de toda a evolução que tem sido feita nesta área, a verdade é que ainda é difícil para as fabricantes de smartphones colocar uma câmara escondida debaixo do ecrã. A razão, na verdade, é simples. Os smartphones onde se pretende implementar tal tecnologia serão os de gamas mais altas e a qualidade fotográfica conseguida com estas câmaras ainda não é capaz de responder aos padrões de qualidade exigidos.

As soluções têm passado por recortes, por estruturas deslizantes e pela perfuração do ecrã. Nenhuma destas opções é ainda a ideal e, por isso, continua-se a trabalhar afincadamente na solução anterior.

OnePlus quer colocar câmara na moldura do ecrã

A OnePlus patenteou recentemente o design de um smartphone onde a câmara frontal surge posicionada no topo do ecrã, ao centro, mas na zona da moldura. A patente, divulgada pelo LetsGoDigital, foi registada no WIPO – World Intellectual Property Office – em 2020, tendo sido publicada há poucos dias.

Considerando algumas imagens que já surgiram na Web, não se espera que tal venha integrado já nos novos OnePlus 9, que deverão ter sim, a câmara numa perfuração no canto superior direito.

De acordo com a documentação da patente, o design deste smartphone inclui a câmara frontal na moldura fina superior. Logo, os utilizadores, em momento algum serão distraídos por esse elemento enquanto assistem a conteúdos multimédia, como acontece com tanta frequência.

Há ainda a considerar os custos. Segundo a OnePlus descreve na documentação, esta posição é substancialmente mais barata de implementar do que fazer um buraco no ecrã.