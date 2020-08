O IE é um dos bastiões no mercado dos browsers. Este foi até há pouco tempo o browser mais usado na Internet, fruto de uma posição única e dominante da Microsoft ao longo dos anos.

A gigante do software resolveu entretanto mudar e criar novas propostas. Assim, o IE ficou a agonizar ao longo dos últimos anos e agora parece que o seu fim terá chegado. Falta apenas 1 ano para que a Microsoft abandone de vez este seu browser.

Chegou finalmente a data para o fim anunciado do IE

A posição da Microsoft no mercado dos browsers tem sido no mínimo estranha. Depois de anos de domínio do IE, ameaçado e ultrapassado nos últimos tempos pelo Chrome, a marca resolveu reagir.

Para isso mostrou em 2015 aquele que seria dai em diante o seu browser de referência, o Edge. Na verdade este durou muito pouco na sua forma inicial, tendo depois sido mudado para a versão baseada no Chromium.

Microsoft dá 1 ano para migrar para o novo Edge

Agora, e de forma oficial e com datas bem definidas, a Microsoft anunciou o fim do IE e do Edge na versão original. Será no dia 17 de agosto de 2021 que estes 2 browsers vão deixar de ser suportados pela gigante do software.

Até à chegada dessa data vários passos importantes vão ser dados, para fazer um descontinuar correto. Será já a 30 de novembro deste ano que o Teams deixará de suportar o IE 11, a versão atual deste browser.

Um fim anunciado e esperado há vários anos

Mais tarde, a 9 de março de 2021 será a vez da versão legacy do Edge ser abandonada de forma final. O final chegará a 17 de agosto, com o fim do suporte ao IE 11 nos serviços e aplicações do Microsoft 365. É este o momento final do IE.

A reposta ficará a cargo da versão atual do Edge, que a Microsoft tem tentado que seja instalada em todos os PCs com o Windows. Assim fica garantida a transição e o suporte posterior para todos os sites que foram criados para ser usados por este browser que agora vai desaparecer.