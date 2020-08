O teclado da Google para o Android tem muitas funcionalidades que ultrapassam a sua utilização básica. Dá ao utilizador muito mais do que o esperado e assim é para a maioria a escolha para este sistema móvel e para os smartphones.

Uma das mais interessantes é a sua área de transferência, que pode ser gerida de forma simples e, principalmente, com muito detalhe. Esta é a área onde todo o texto que precisam de colocar repetidamente pode ser guardado e usado.

Apesar de não ser algo novo, a área de transferência do teclado da Google para o Android é muito importante. Esta proposta tem sido melhorada ao longo do tempo e hoje muitos não conhecem todas as suas capacidades.

Ativar a área de transferência deste teclado

Para a ativarem só precisam de abrir o teclado da Google em qualquer área de texto. Aqui vão ver uma área sem qualquer ícone em cima do teclado, com apenas uma seta para a direita presente. Devem carregar aqui para verem as opções.

O ícone da área de transferência é óbvio e deve ser carregado para ser acedido. Caso não esteja já ativo, devem carregar no interruptor presente e de imediato este fica pronto a ser usado no Android.

Configurar o GBoard para ser usado melhor no Android

Este teclado tem a particularidade de não guardar indefinidamente o que é copiado pelo utilizador. Com uma janela de retenção de 1 hora, mantém ali tudo o que for guardado para posterior utilização.

Ainda assim, existe a possibilidade de serem guardados pedaços de texto de forma permanente. Basta que carreguem no lápis presente e podem assim gerir os snipets que querem guardar ou eliminar de forma permanente. Assim, esta gestão é simples e global.

Como usar o que guardam neste teclado da Google

Agora que está configurado, podem usar o teclado e a área de transferência de forma normal. O copiar do texto é feito como sempre foi realizado no Android, selecionando as palavras e escolhendo essa opção.

Sempre que quiserem colar um trecho de texto que tiverem copiado antes, só precisa de aceder a esta área do teclado. Ao clicarem no texto pretendido, será mostrado um menu onde podem escolher a opção colar ou, em alternativa, eliminar.

Esta área de transferência vem trazer ao teclado da Google para o Android muito mais do que era esperado. Dá ao utilizador muito mais e torna-o ainda mais útil e com uma liberdade única.