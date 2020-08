Sendo a escolha óbvia para a maioria dos utilizadores do Android, o GBoard, o teclado da Google, tem estado a ser melhorado. Estas surgem de forma constante e agrupam a integração com muitos serviços da gigante das pesquisas.

A mais recente, apresentada agora, integra a capacidade de ditar texto com as funcionalidades de tradução do Android. Assim, podemos falar com o smartphone e este vai traduzir para o idioma pretendido, colando o texto diretamente onde precisamos.

A mais recente melhoria no teclado base do Android torna qualquer utilizador num verdadeiro poliglota. Seja qual for o idioma de destino, é possível falar com o smartphone na sua linguagem original e esta vai ser traduzida e colocada nas caixas de texto a serem usadas.

Está presente na mais recente versão do GBoard e deverá estar acessível a todos. Para a usar só precisam de atualizar e seguir os passos que apresentamos abaixo. Estes são simples e acessíveis a qualquer utilizador, mesmo os menos conhecedores.

Escolham a caixa de texto onde querem colocar o texto traduzido e será imediatamente aberto o teclado do Android. Aqui, devem escolher os 3 pontos e aceder às restantes opções desta proposta da Google. Da lista, devem escolher a opção Tradutor.

Vai assim surgir uma nova área no teclado, dedicada à tradução. Podem escolher o idioma de origem e também o de destino. A lista é longa e completa, havendo certamente as que o utilizador necessita para traduzir o texto que vai ditar.

Depois de configurar, só precisa mesmo de carregar no microfone que está à direita, para poderem ditar o texto. Este irá preparar-se e dar indicações ao utilizador. Devem falar pausadamente e de forma clara, para a Google captar o áudio que foi falado.

Enquanto o texto é captado, este vai surgir traduzido na caixa de texto qu foi selecionada pelo utilizador no Android. Caso necessitem, podem alterar manualmente o texto e a tradução será também ajustada para a alteração feita.

Como podem ver no vídeo acima, este é um processo simples e fácil de fazer. O utilizador só precisa de definir o seu idioma e o de destino e tudo acontece de forma automática e transparente.

Esta integração mostra novamente que a Google consegue interligar os seus serviços e colocar as suas apps a usá-lo. Sendo uma proposta nativa do Android, este teclado consegue assim tornar-se ainda melhor e mais útil para os utilizadores.