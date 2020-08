Todos os meses, e na segunda terça-feira destes, a Microsoft em novidades de segurança para o Windows 10. Este é um modelo seguido há muitos anos e que tem funcionado de forma muito correta, tal como esperado pelos utilizadores.

Agosto chegou e com ele também esta atualização da Microsoft, dedicada a resolver alguns problemas e falhas de segurança. Lançada há poucas horas, pode ser já instala e dar ao Windows a proteção que este necessita e os utilizadores esperam.

Patch Tuesday traz correções de segurança

Tudo o que a Microsoft preparou para esta atualização agora lançada foca-se em melhorar o Windows 10. Não traz qualquer novidade visível para o utilizador, mas garante que este sistema fica protegido e livre de problemas de segurança.

A lista de problemas corrigidos é grande, mas foca-se em algumas áreas importantes do Windows 10. Temos assim melhorias importantes no que toca à segurança associada a dispositivos externos, como o rato, teclado ou caneta.

O Windows 10 fica assim mais protegido

Há também correções em muitas áreas centrais e que são usadas de forma diária no Windows 10. Os browsers foram também visados, com correções de segurança preparadas para o Internet Explorer e para a versão original do Edge. O Office foi também visado e teve melhorias.

Uma última alteração que esta Patch Tuesday traz para este sistema é uma atualização grande forma como o armazenamento e a gestão de arquivos é feito. Também a verificação de utilizadores e das suas passwords foi revista e teve a sua segurança aumentada.

Microsoft olhou a todas as versões do Windows 10

As correções anteriores são focadas na versão 2004 do Windows 10, mas as versões anteriores tiveram também atenção. A sua lista de alterações é muito similar, mas deixa de fora as correções do Office e as associadas à gestão de ficheiros.

Para ter acesso a estas correções que foram agora lançadas, devem aceder às Definições. Ai dentro procurem Atualizações e Segurança e procurem a atualização. Dado que traz correções importantes de segurança da Microsoft, é importante que instalem o mais depressa possível no Windows.