Google muda e será muito mais simples comprar apps no Android

A remoção do Fortnite da Play Store em 2020 teve consequências graves para a Google. Depois de ser processada, a empresa não teve outra alternativa senão chegar a um acordo extrajudicial com a Epic Games, o que trará uma mudança imediata na forma como pagamos no Android.

Mais simples comprar apps no Android

Tudo vai mudar com as novas regras, que entrarão em vigor a 30 de junho e foram criadas para evitar futuros problemas legais. Dão aos programadores uma maior fatia da receita, bem como uma maior liberdade na forma como recolhem os pagamentos. Para os utilizadores, a maior mudança é um novo sistema de pagamento que permite a utilização de plataformas diferentes da da Google.

Já não é necessário fornecer os dados do cartão à Google nem de depositar dinheiro na conta. Quem já tem uma conta noutra plataforma de pagamento, pode agora utilizá-la sem partilhar mais dados com a Google. Da mesma forma, agora pode fazer pagamentos diretamente no site do programador. Ao fazer uma compra dentro da aplicação, seja uma subscrição, uma microtransação ou o pagamento da versão "premium", será apresentado um novo ecrã de pagamento.

Neste caso, pode escolher-se entre duas opções: a do programador ou a da Google. A primeira pode ser mais vantajosa para o criador da aplicação, pois a Google cobrará 5% de cada compra feita através do Google Play, mas a segunda pode ser mais fácil, caso já tenha registado as informações de pagamento no Google ou não queira partilhar dados com terceiros.

Google muda os pagamentos na Play Store

Ao escolher a primeira opção, será apresentado um novo ecrã a informar que será aberto um site ou aplicação de terceiros, onde deverá concluir o pagamento tocando em Continuar. A escolha entre as opções dependerá das preferências. Pode-se apoiar o programador, pagar-lhe diretamente será quase sempre melhor. Também se corre o risco de fornecer informações de pagamento a outras empresas onde não se confia.

A Google espera que a facilidade de utilização e a fiabilidade da sua plataforma sejam suficientes para convencer os utilizadores a continuarem a pagar pelo Google Play. A outra grande alteração diz respeito às comissões. Passarão de uma comissão de 30% para um sistema variável, dependendo da dimensão da produtora e se a instalação é nova.

Para empresas com um volume de negócios inferior a 1 milhão de dólares, a Google cobrará apenas 10% por subscrição ou compra dentro da aplicação. Para as empresas de maior dimensão, embora a taxa de subscrição permaneça nos 10%, a taxa para compras dentro da aplicação subirá para 20% para novas instalações e até 25% para instalações de aplicações existentes. Isto não representará um desconto no preço de compra.