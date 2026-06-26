Polymarket sofre ataque informático! Roubo de 700 mil dólares
A Polymarket, considerada a maior plataforma de mercados de previsão (prediction markets) do mundo, foi alvo de um ataque informático que resultou no roubo de aproximadamente 700 mil dólares em criptomoedas.
Apesar do incidente, a empresa garante que os fundos dos utilizadores não foram comprometidos e que a infraestrutura principal da plataforma continua segura.
O incidente foi inicialmente identificado pelo conhecido investigador de blockchain ZachXBT, que detetou movimentações suspeitas em endereços associados à infraestrutura da Polymarket na rede Polygon.
Polymarket: Ataque usou uma chave privada comprometida
Segundo a própria Polymarket, a investigação aponta para o comprometimento de uma chave privada utilizada numa carteira destinada a operações internas de abastecimento (top-up wallet).
A empresa esclarece que não ocorreu qualquer falha nos contratos inteligentes (smart contracts) nem na infraestrutura central da plataforma. O problema terá afetado apenas uma carteira operacional utilizada para suportar determinados processos internos.
Utilizadores não perderam os seus fundos
Após o incidente, a equipa responsável afirmou que:
- os fundos dos utilizadores permanecem seguros;
- os mercados continuam a funcionar normalmente;
- os mecanismos de resolução dos mercados não foram comprometidos;
- a carteira afetada foi imediatamente substituída.
Embora o atacante tenha conseguido desviar cerca de 700 mil dólares, a empresa insiste que o impacto ficou limitado à infraestrutura operacional e não às carteiras dos clientes.
O ataque incidiu sobre componentes relacionados com o UMA CTF Adapter, um módulo responsável por ligar o sistema de mercados da Polymarket ao Optimistic Oracle da UMA, utilizado para validar e resolver automaticamente os resultados dos eventos.
Inicialmente existiram receios de que pudesse tratar-se de uma vulnerabilidade no contrato inteligente, mas as investigações apontam antes para um problema de gestão de credenciais, nomeadamente o comprometimento de uma chave privada utilizada pela equipa da plataforma.
Por falar em criptomoedas, como não conseguiu obter uma licença MiCA, a Binance na UE entra em suspensão a partir de 1 de julho.
Já li por alto noticias mas acho que é para novos utilizadores em Grécia e França.
Vou ter que me informar melhor para ver se fecham as operações na UE toda, é pena este e Coinbase são os meus preferidos.