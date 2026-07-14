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EUA têm uma versão moderna da PIDE? Quem faz críticas online recebe uma visita em casa

· Internet 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Filipe says:
    14 de Julho de 2026 às 18:15

    Não sei como ainda existe pessoal que consiga apoiar o Trump, tem que fazer uma ginástica a narrativa!
    Estou para ver naquilo que a América se vai quando chegarem eleições, mas aponto para nada bom, muito pior que é hoje…

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    14 de Julho de 2026 às 18:29

    A América é uma experiencia falhada, agora só não pode arrastar o mundo todo com ela, nisto temos que bater o pé e ser corajosos, contra bullies é assim. A fachada de democracia caiu e agora vê-se o verdadeiro rosto da besta, nós na Europa temos que insistir na democracia é o que protege da tirania e pobreza.

    Responder
  3. says:
    14 de Julho de 2026 às 18:36

    Não, não é tipo PIDE. É tipo cartel de Sinaloa.
    Agora desengane-se quem acha que esta malta apareceu a reboque do trump. Já lá estavam todos, não mudaram nos últimos anos. Deixaram foi de ter trela curta e açaime…

    Responder

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