Vídeo para provar que a terra é redonda torna-se viral no TikTok

Apesar de estar mais do que provado que o nosso planeta é redondo, ainda há quem acredite que isso é mentira. Em plena era da informação, há cada vez mais movimentos apoiantes de teorias paralelas, e muitas delas defendem que a Terra é plana.

Mas para refutar essas teorias, Mark Harrison fez um vídeo do ponto mais alto do Canadá, onde mostrou que a Terra é mesmo redonda. O vídeo foi depois partilhado no TikTok e já se tornou viral.

Certamente desse lado estará a pensar “a sério que ainda é preciso provar que a Terra é redonda?“, e poderá ter a sua razão. No entanto mesmo com tanta informação ao dispor no mundo da Internet, ainda há quem acredite que as descobertas científicas sobre o nosso planeta não passam de mentiras e que a Terra é na verdade plana.

Os apoiantes destas teorias normalmente estão ainda associados a movimentos que também defendem outras teses não cientificamente provadas, muitas delas relacionadas com vacinas, o 5G e a COVID-19.

Desta forma, e para desmentir a teoria de que a terra é plana, Mark Harrison, utilizador popular no TikTok, fez um pequeno vídeo do ponto mais alto do Canadá, na Colúmbia Britânica.

O vídeo foi captado com uma câmara de 360º adaptada num cabo para conseguir imagens a uma maior distância. O objetivo de Harrison é acabar de uma vez por todas com a ideia de que o nosso planeta é plano, mostrando que é, sim, redondo.

A curiosidade foi tal que o vídeo conta já com 3,2 milhões de visualizações, 6.1 milhões de likes e mais de 83 mil comentários.

O utilizador e residente no Canadá publica regularmente interessantes vídeos na sua conta do TikTok, recorrendo quase sempre à sua câmara de 360º. Pode ver todos os vídeos de Mark Harrison aqui.