Robô do tamanho de uma sapatilha pode ajudar a limpar derrames de petróleo no mar

Um grupo de investigadores australianos desenvolveu um pequeno robô aquático capaz de recolher petróleo diretamente da superfície do mar. O dispositivo, que tem aproximadamente o tamanho de uma sapatilha, utiliza um sistema de filtragem especial inspirado na natureza para separar o petróleo da água.

A tecnologia ainda está em fase experimental, mas abre caminho a novas estratégias para responder rapidamente a derrames de petróleo e reduzir o impacto ambiental destes acidentes.

Um “delfim eletrónico” para combater derrames

O protótipo foi desenvolvido por engenheiros da RMIT University, na Austrália, e recebeu o nome de Electronic Dolphin. O pequeno robô foi concebido para navegar sobre manchas de petróleo e aspirar o combustível da superfície da água através de um sistema de filtragem e bombeamento colocado na parte frontal.

O formato hidrodinâmico do robô permite-lhe deslocar-se com agilidade em zonas complexas, como portos, mangais ou áreas costeiras pouco profundas. Nessas regiões, muitas vezes é difícil utilizar embarcações maiores ou equipas humanas para realizar operações de limpeza.

A investigação que descreve esta tecnologia foi publicada na revista científica Small, dedicada a estudos em nanomateriais e tecnologias avançadas.

Filtro inspirado em ouriços-do-mar

O elemento central desta tecnologia é um filtro especial com propriedades super-hidrofóbicas e oleofílicas. Em termos simples, trata-se de um material que repele a água e atrai o petróleo.

Para alcançar esse comportamento, os investigadores criaram uma superfície microscópica inspirada na estrutura dos ouriços-do-mar. O material apresenta pequenas “espinhas” invisíveis a olho nu que retêm microbolsas de ar.

Esta configuração faz com que a água escorregue pela superfície do filtro enquanto o petróleo adere ao material, permitindo separar os dois líquidos sem recorrer a produtos químicos agressivos.

Nos testes de laboratório, o protótipo conseguiu recolher cerca de 2 mililitros de petróleo por minuto, com uma pureza superior a 95%, evitando que o filtro absorvesse água.

Embora pareça uma quantidade pequena, os investigadores sublinham que o conceito foi pensado para funcionar em escala.

Pequenos robôs a trabalhar em conjunto

A ideia não passa por substituir navios de limpeza de grande dimensão, mas sim complementá-los. Os investigadores defendem que vários robôs deste tipo poderiam operar em simultâneo, formando uma espécie de enxame de dispositivos autónomos capazes de atuar rapidamente após um derrame.

Esses robôs poderiam ser enviados para locais perigosos ou sensíveis do ponto de vista ecológico, recolher o petróleo e regressar a uma base flutuante para descarregar e recarregar as baterias antes de regressarem ao trabalho.

O protótipo atual funciona durante cerca de 15 minutos por carga, mas a equipa já está a trabalhar em versões maiores com mais autonomia e maior capacidade de armazenamento de petróleo.

Uma tecnologia ainda em evolução

Para transformar esta ideia numa solução prática, os investigadores terão agora de enfrentar vários desafios. Entre eles estão aumentar a área do filtro, melhorar o sistema de bombeamento e testar o robô em condições reais no mar, onde fatores como correntes, vento e emulsões de petróleo podem dificultar a operação.

Se os testes forem bem-sucedidos, esta tecnologia poderá tornar-se uma ferramenta importante para responder rapidamente a derrames, reduzir danos ambientais e até monitorizar zonas portuárias onde pequenas fugas de petróleo ocorrem com frequência.

Em vez de grandes equipamentos e operações demoradas, a solução poderá passar por algo muito mais pequeno. Robôs discretos, do tamanho de uma sapatilha, a trabalhar silenciosamente para limpar o mar.