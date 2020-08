Xbox Series X aparece num evento de tecnologia na Alemanha

A ânsia por conhecer de perto a nova consola Xbox Series X é cada vez maior à medida que o tempo passa. Mas talvez a surpresa tenha sido desvendada antes do tempo pois a consola foi fotografada num evento de tecnologia da Alemanha.

Várias fotografias da nova Xbox da Microsoft foram captadas e de seguida partilhadas na rede social Twitter.

Longe vai o tempo em que determinado equipamento só era conhecida no dia da sua apresentação oficial. Relativamente às duas consolas mais desejadas do momento, a Xbox Series X e a PlayStation 5, já muitas linhas foram escritas à base de informações divulgadas antes do tempo.

Mas mais do que palavras, as imagens têm um impacto mais poderoso quando se trata de uma novidade no mercado. E isso foi agora conseguido da consola da Microsoft.

Xbox Series X fotografada no evento Xperion E-Arena na Alemanha

O Xperion E-Arena é um evento de e-commerce tecnológico na Alemanha, organizado pela Saturn. E foi nesse evento que o utilizador do Twitter @KeemaMr viu, fotografou e partilhou as imagens da aguardada Xbox Series X na sua conta da rede social.

Na verdade as fotografias mostram em objeto físico a consola da Microsoft, com todos os pormenores já conhecidos através das imagens oficiais divulgadas pela empresa de Redmond.

Ao todo foram partilhadas quatro imagens que mostram o equipamento de videojogos em diversos ângulos diferentes.

No entanto, trata-se de um exemplar da nova Xbox ainda não finalizada. Ou seja, a consola ainda terá que passar por mais alguns procedimentos até à versão final, podendo haver alterações. Mas, ainda assim, as imagens já nos dão uma perceção daquilo que podemos esperar da apresentação da Microsoft, que deverá acontecer já em novembro.

Até lá vamos aguardado ansiosos por novidades, oficiais ou não, acerca desta consola que já promete ser uma rival à altura da Ps5.

