Tim Cook não vai liderar para sempre… Já há um possível substituto para o CEO da Apple

A Apple tem visto as suas operações orientados por Tim Cook, que desde 2011 vem moldando a marca deixada por Steve Jobs às exigências do mercado. Com 63 anos e a premissa de que não poderá liderar para sempre, há já um nome em cima da mesa para lhe suceder.

Nas palavras de Mark Gurman, o prestigiado leaker da Bloomberg, "Tim Cook transformou a Apple Inc. desde que assumiu o cargo de diretor-executivo no lugar de Steve Jobs em 2011, introduzindo novas categorias de produtos (o smartwatch), entrando em novos negócios (streaming de vídeo) e fazendo uma tentativa audaciosa de levar um novo tipo de computação (realidade mista) para o mercado".

Na sua intervenção semanal, Gurman escreveu que "o seu mandato é muito mais longo do que a média dos CEO da Fortune 500 e, aos 63 anos, é mais velho do que muitos dos seus pares".

Mas se parece ser um momento lógico para Cook começar a planear outra pessoa para moldar o próximo capítulo da Apple, a situação é complicada pela falta de alguém que esteja pronto imediatamente e que possa ser um sucessor a longo prazo.

Num extenso artigo sobre o futuro da Apple, Tim Cook e a sua possível substituição enquanto diretor-executivo, Gurman lançou as suas cartadas, baseando-se em declarações de algumas fontes.

Além disso, é sabido que a empresa tem considerado a substituição do atual CEO, num processo que parece estar a ter tanto de demorado como de pouco claro: "Olhamos para a lista de executivos e não é muito claro como é que tudo isto se vai desenrolar. Perguntamo-nos porque é que não houve mais transparência e exposição para os próximos líderes", disse Toni Sacconaghi, analista da Sanford C Bernstein que acompanha a Apple há duas décadas.

Quem sucederá a Tim Cook?

Durante uma longa entrevista no podcast At Your Service da cantora Dua Lipa, em novembro, Tim Cook comentou a sucessão: "Amanhã posso pisar o passeio errado. O meu trabalho é preparar várias pessoas para serem bem sucedidas, e quero mesmo que a pessoa venha de dentro da Apple. Portanto, é esse o meu papel, garantir que há várias pessoas para a direção escolher".

Sendo claro que o substituto será "da casa", resta perceber quem dos atuais nomes será escolhido.

O historial de Jeff Williams fez dele o candidato ideal durante muitos anos, mas a sua idade atual de 61 anos pode travar a sua nomeação como CEO. A ideia da Apple parece passar por nomear alguém mais jovem, no sentido da estabilidade da empresa.

Segundo Gurman, baseando-se nas fontes que ouviu, há outro nome muito viável para o cargo: John Ternus. Este entrou na empresa em 2001, foi responsável por inúmeros projetos e é, atualmente, o chefe de engenharia da Apple.

Se tem acompanhado os eventos da Apple, já deve ter-se cruzado com ele, pois tem sido presença assídua.

Contrariamente a Jeff Williams, Ternus tem 48 anos e asseguraria, à partida, a estabilidade que a Apple procura.

De qualquer forma, e suposições à parte, resta esperar pela decisão de Tim Cook que, segundo as fontes de Gurman, liderará por pelo menos mais três anos.