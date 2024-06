Apple apresenta o novo e poderoso macOS Sequoia

A Apple acaba de apresentar o novo macOS Sequoia, a nova versão do macOS que chega mais inteligente e mais robusta. Na Worldwide Developers Conference (WWDC), a Apple apresentou o novo macOS Sequoia. Vamos conhecer as principais novidades.

novo macOS Sequoia: destaque para iPhone mirroring

Chegou o novo macOS Sequoia e com ele um conjunto de novidades interessantes. Uma das funcionalidades que se destaca é o iPhone mirroring. Agora, através da funcionalidade de Continuidade do macOS, é possível espelhar o iPhone e controlá-la diretamente do desktop Mac. As notificações no Mac ativam o modo espelho do iPhone, e o áudio do iPhone também passa pelo Mac – mas o iPhone emparelhado permanece bloqueado.

O macOS Sequoia apresenta alinhamento automático de janelas (ao estilo do Windows) e um novo modo de visualização do apresentador para videoconferência com substituição de plano de fundo integrada. Com esta nova versão houve também uma atualização do Keychain, incluindo uma nova app de passwords multiplataforma, que ajudam a gerir as suas credenciais.

O Safari foi também melhorado e tem agora destaques, que utilizam a IA a detetar automaticamente coisas interessantes e que podem ser visualizadas com um simples clique. O modo Leitor do Safari está também melhor.

No setor de jogos, a Apple anunciou o Game Porting Toolkit 2, a mais recente versão do kit de ferramentas de portabilidade de jogos. Possui compatibilidade aprimorada com o Windows.

O MacOS Sequoia beta estará disponível este mês. A versão final chega no próximo outono.