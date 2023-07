Google quer que os utilizadores tenham ainda mais segurança no Gmail

A Google está constantemente a procurar dar aos utilizadores o máximo de segurança, em todos os seus serviços. O Gmail tem sido um dos mais visados neste ponto e agora a gigante das pesquisas quer aumentar ainda mais a segurança. Para isso está a procurar que todos ativem uma opção. Descubra qual é.

São várias as ferramentas que a Google tem presentes nos seus serviços e que procuram dar aos utilizadores a máxima segurança online. Estas conseguem estar interligadas e garantir a melhor proteção, seja no email ou a navegar na Internet.

É assim que a Google agora prepara uma novidade no Gmail. Quer que os utilizadores tenham ainda mais segurança no seu serviço de email e por isso colocou bem visível um alerta para ativar o Enhanced Safe Browsing, que nos habituámos a ver em outras propostas da empresa.

Gmail started showing this Enhanced Safe Browsing banner at the top of my email list recently.



Normally, this is an account-level feature, not specific to Gmail. I was confused. Is this now also a Gmail setting?



Well, turns out that all it does is open https://t.co/4PuddoCrBL. pic.twitter.com/UjJojqoKD7