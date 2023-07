Desde que foi apresentada que a Cybertruck tem gerado um interesse grande junto dos potenciais condutores. A Tesla tem adiado a sua chegada, mas tem tudo pronto para começar a sua produção. A provar isso mesmo, a Gigafactory do Texas terminou agora a produção da primeira Cybretruck.

Foram muitos os atrasos que a Tesla colocou na preparação da Cybertruck ao longo dos últimos anos. Após a sua apresentação foram várias as situações em que a marca de Elon Musk adiou o início da sua produção e a normal chegada ao mercado automóvel.

A própria definição seu design final ainda não foi terminado e nem sequer o próprio preço desta pickup está definido. Isso está prestes a mudar em breve, com uma novidade que foi apresentada há algum tempo. A Cybertruck está pronta para ser produzida e deverá chega em breve ao mercado.

Para mostrar isso mesmo, a própria Tesla está agora a publicitar uma novidade importante. Recorreu à sua conta do Twitter para revelar que a primeira Cybertruck foi finalmente produzida na Gigafactory do Texas. Esta não é ainda para entrega, mas sim para validar que a linha de produção está pronta.

First Cybertruck built at Giga Texas! pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

Ao mesmo tempo, a produção desta primeira unidade mostra que a Tesla tem a linha de produção dedicada à Cybertruck pronta. Isso significa que a marca está a contar cumprir os seus calendários definidos e até poderá antecipar a entrega das primeiras unidades desta pickup.

Este passo vem confirmar algo que a marca tinha anunciado antes. O último comentário oficial da Tesla sobre o cronograma do Cybertruck foi que a produção começaria "neste verão" e está a prever que as entregas sejam iniciadas "por volta do final do terceiro trimestre" num evento de entrega.

Estas são excelentes notícias para a Tesla e para todos que fizeram a pré-encomenda da Cybertruck. Esta vai ser finalmente uma realidade e vamos também conhecer a forma final deste novo produto da marca de Elon Musk.