Diga adeus ao “Hey Siri ou E aí Siri”… agora o gatilho será apenas Siri

A Siri não é uma das ferramentas que a Apple mais se orgulhe, seguramente. O assistente virtual foi lançado pela primeira vez em 4 de outubro de 2011, com o iPhone 4S. Desde então a sua evolução e expansão deixam muito a desejar. Agora, a empresa parece estar de novo a mexer no produto e o gatilho "Hey Siri ou E aí Siri (em português do Brasil)" vai sofrer alterações após o WWDC 2023 com o iOS 17.

Doze anos depois da Apple ter adquirido a tecnologia e a ter colocado ao serviços de alguns utilizadores, a verdade é que a Siri é limitada e com pouca relevância. Sim, esperava-se mais, até porque a promessa era de um assistentes muito presente e com útil para as mais variadas tarefas.

O que vale atualmente o assistente de voz da Apple?

A Siri é um recurso integrado aos dispositivos Apple, como iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e HomePods, e pode ser ativada por comandos de voz para realizar várias tarefas, responder a perguntas e fornecer informações aos utilizadores. Apesar de ter já recebido várias atualizações e melhoramentos, a Apple nunca a lançou em português de Portugal.

Claro que há quem use esta tecnologia para fazer o trivial, isto é, realizar tarefas com base em comandos de voz. Podemos pedir à Siri para enviar mensagens, fazer chamadas telefónicas, definir lembretes, criar eventos em calendários, pesquisar informações na web, obter direções, reproduzir músicas, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.

A Siri também pode ajudar a encontrar informações sobre filmes, restaurantes, desportos e outros tópicos, além de fornecer atualizações sobre o clima e notícias.

Desde o seu lançamento inicial, a Siri passou por várias atualizações e melhorias para expandir as suas capacidades e se tornar mais útil e inteligente. Por exemplo, Atalhos Siri permite que os utilizadores criem atalhos personalizados para executar várias tarefas com um único comando de voz. Além disso, a Siri está integrada noutras aplicações e serviços da Apple, como Apple Music, Apple Maps, Apple Podcasts, Apple HomeKit, entre outros!

Hey Siri passa a Siri

Com a chegada do iOS 17, a empresa de Cupertino parece estar a mexer em várias ferramentas que estão há algum tempo démodé. Segundo o analista Mark Gurman no próximo sistema operativo para iPhone o utilizador já não precisará de invocar a Siri com o comando de voz "Hey Siri", bastará usar simplesmente "Siri".

A empresa trabalha numa iniciativa para remover o "Hey" na frase de ativação, para que o utilizador só precise dizer "Siri" junto com um comando. Embora isto possa parecer uma pequena alteração, fazer esta mudança é um desafio técnico que requer uma quantidade significativa de treino em IA e trabalho de engenharia subjacente. A complexidade significa que a Siri será capaz de entender a frase singular "Siri" em vários sotaques e dialetos diferentes. Ter duas palavras, "Hey Siri", aumenta a probabilidade do sistema captar corretamente o sinal.

Explicou Gurman.

A mudança não é tão simples quanto parece, pois as hipóteses de falsos positivos aumentarem com o uso de uma única palavra são elevadas. A Amazon usa uma única palavra, "Alexa", é verdade, mas é uma palavra que em português, por exemplo, é muito mais difícil de confundir do que "Siri ", parecida com várias palavras do nosso dia a dia.

Além dessa mudança, esta pequena grande alteração poderá significar uma melhor integração com aplicações de terceiros, bem como outros serviços. Possivelmente abrirá portas à chegada da Inteligência Artificial, visto que estas recente e poderosa tecnologia relegou os assistentes virtuais a uma enorme insignificância.

Dadas as conhecidas limitações da Siri, espera-se que o iOS 17 possa efetivamente melhorar a tecnologia e colocar a mesma disponível em português de Portugal. Amanhã já saberemos se é mesmo assim ou se a Apple continuará a assobiar para o lado, no que toca ao nosso país.