Combustíveis: Prepare-se para mais uma subida! Saiba quanto…

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões dos preços de combustível (gasóleo e gasolina) para a próxima semana. Os preços dos combustíveis vão voltar a subir! Saiba quanto vai subir o preço da gasolina e gasóleo.

Combustíveis: Gasolina sobe até 2 cêntimos por litro! Gasóleo aumentará 2,5 cêntimos por litro

Se precisa de atestar o depósito do seu veículo, então não espere por segunda-feira. Os combustíveis (gasóleo e gasolina) vão voltar a subir. Segundo adiantou fonte do setor as previsões apontam para uma subida do preço da gasolina em até 2 cêntimos por litro e de 2,5 cêntimos por litro no gasóleo.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa 1,681 euros enquanto o do gasóleo custa 1,458 euros.

Segundo revela a ExecutiveDigest, desde o início do ano, o preço do gasóleo já desceu 13 vezes e subiu apenas nove. No caso da gasolina, subiu 12 vezes e desceu outras 10, indicou a DGEG. Neste período, o preço do gasóleo desvalorizou 17,6 cêntimos por litro enquanto o da gasolina ficou 1,1 cêntimos mais caro.

