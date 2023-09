Ear (2) da Nothing: Os verdadeiros rivais dos AirPods da Apple?

A Nothing entrou no mercado com toda a força trazendo alguns equipamentos que têm criado alguma disrupção em vários segmentos. Os Ear (2) da Nothing são exemplo disso! Som poderoso e de elevada qualidade, icónico design transparente e carregamento rápido.

Depois dos fantásticos Nothing Ear (stick), que vieram impor-se no mercado dos earphones, a Nothing elevou a fasquia e lançou os Ear (2). Se nos pedissem para caracterizar em poucas palavras estes Ear (2) da Nothing seria fácil! Earphones com graves profundos e poderosos e agudos bastante nítidos, com uma qualidade muito próxima dos AirPods da Apple.

1) Principais especificações dos Ear (2) da Nothing

Drivers : 11.6mm

: 11.6mm Conectividade : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Codecs de áudio : AAC, SBC, LHDC

: AAC, SBC, LHDC ANC : Sim

: Sim Resistência : Classificação IP54 buds / IP55 estojo

: Classificação IP54 buds / IP55 estojo Autonomia : Até 8 horas (earbuds) / Até 36 horas (com estojo de carregamento)

: Até 8 horas (earbuds) / Até 36 horas (com estojo de carregamento) Peso do produto : 2 x 4.5g

: 2 x 4.5g Dimensões: 29.4mm x 23.5mm x 21.5mm

Relativamente ao Bluetooth, com a integração do codec LHDC 5.0, é possível transmitir dados de áudio de alta resolução em velocidades de até 1 Mbps, algo que a Nothing afirma ser um “padrão líder do setor” quando comparado com 990 Kbps do LDAC e 576 Kbps do aptX HD . Se o dispositivo não tiver suporte para LHDC os codecs padrão AAC e SBC serão usados.

O ANC (Active Noise Cancellation) adaptativo aprimorado dos Ear (2), tem uma largura de banda de 5.000 Hz.

Ao nível da autonomia, os Ear (2) conseguem oferecer até 36 horas com uma carga completa da caixa e com o ANC desligado.

Conteúdo da Embalagem:

Par de Earbuds Pontas auriculares nos tamanhos S, M, L Estojo de carregamento Cabo Type-C Informações de segurança e informações de garantia Guia de utilizador



2) Conforto e material de construção

Os Ear (2) da Nothing são bastante confortáveis (mesmo muito confortáveis) e além disso nota-se facilmente que são construídos em bom material e confortável. Ainda ao nível do conforto, não se sente aquela pressão desconfortável que acontece com alguns equipamentos deste tipo.

A Nothing abandonou a caixa em formato cilíndrico e avançou para uma caixa quadrada (disponível em branco e preto, esta última cor só ficou disponível em julho), talvez para fugir um pouco ao design tradicional deste tipo de elemento. Além disso, uma característica bastante importante é o peso, sendo que estes são ultraleves com apenas 4.5 g.

As hastes dos Ear (2) são transparentes, seguindo a linha da Nothing e é realmente notável como existe tanta tecnologia em equipamentos tão pequenos. Através das hastes é também possível controlar o áudio (é possível personalizar via app), atender chamadas, ativar/desativar o controlo de ruído, etc.

3) Som

Os Ear (2) oferecem uma experiência de som autêntica, com certificação de áudio de alta resolução e tecnologia LHDC 5.0. Face à primeira versão, os Ear (2) têm um novo design de câmara dupla que melhora significativamente qualidade geral do som com fluxo de ar mais suave.

Destaque ainda para a integração da tecnologia Clear Voice aprimorada à prova de vento e multidão e cancelamento de ruído ativo personalizado que se adapta ao formato exclusivo do canal auditivo do utilizador. Este earphones cancelam efetivamente o ruído e contam com a ajuda de inteligência artificial.

4) Nothing X - a app para tirar todo o partido dos Ear (2)

Se os Ear (2) da Nothing são fantásticos por si só, quanto instalamos a app Nothing X (disponível para iOS e Android), estes earbuds tornam-se ainda mais poderosos e personalizados. Isto porque a própria app disponibiliza um conjunto de testes que permitem ajustar o som ao nosso gosto e sensibilidade.

Veredito

Os Ear (2) da Nothing são sem dúvida uns earphones de excelente qualidade, com som poderoso e ao mesmo tempo muito nítido. O design transparente, seguindo a linha da Nothing, diferencia estes gadgets de outros tantos do mercado. Destaque para a tecnologia incluídas e conforto que oferece.

Estes earphones custam 149 euros. Pode ver aqui imagens a 360º.