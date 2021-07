Nothing ear (1) – Chegou o primeiro produto da Nothing de Carl Pei, uns earbuds por 99 €

O cofundador da OnePlus abandonou a empresa chinesa e seguiu caminho para o Reino Unido para criar uma nova empresa. A Nothing chegou e começou a partilhar alguns teasers do que poderia estar a preparar. A empresa revelou, desde logo, que se queria destacar com tecnologia conectada e para primeiro produto criou uns earbuds.

Os Nothing ear (1) destacam-se pelo design minimalista e “invisível”. Mas há mais para conhecer.

Nothing ear (1) – os novos earbuds de Carl Pei

Nothing é uma startup tecnológica liderada por Carl Pei, cofundador da OnePlus. Depois de vários teasers eis que foi finalmente anunciado o primeiro produto da empresa, que, aliás, já era uma certeza. Os earbuds Nothing ear (1) trazem tecnologia de cancelamento de ruído ativo e querem destacar-se pelo design minimalista. Estarão à venda a 17 de agosto em 45 países um pouco por todo o mundo por 99 € ($99 / £99).

Os Nothing ear (1) têm uma driver de 11,6 mm e cancelamento de ruído ativo híbrido. Contam com três microfones para uma definição de voz mais precisa e eliminação de ruído durante as chamadas.

A bateria permite uma utilização de 24 a 34 horas, combinada entre a bateria dos auscultadores e da caixa de transporte, sendo que a variação depende da utilização ou não do ANC.

A caixa tem porta USB Tipo-C para carregamento, mas também permite carregamento sem fios.

Os auscultadores são sensíveis ao toque, permitindo assim executar algumas funções. Além disso, têm deteção de ouvido, ligação com app móvel para Android e iOS, sistema de emparelhamento rápido e são à prova de água e poeiras. Adicionalmente, os Nothing ear (1) trazem Bluetooth 5.2.

Em termos de design, os Nothing ear (1) destacam-se essencialmente pela estrutura transparente que acaba por se tornar mais discreto que a maioria dos produtos atualmente no mercado. Além disso, é assim possível ver os pormenores do seu interior. A zona que encaixa no ouvido externo não traz nada de novo, sendo que os adaptadores para o ouvido estão disponíveis em três tamanhos.

Assista ao evento de apresentação:

