OPPO Watch 2 apresentado e traz uma grande evolução no hardware pela mão da Qualcomm

Recentemente lançámos a análise a um dos melhores smartwatches do mercado. Isto é, o desafio foi avaliar o OPPO SmartWatch de 46 mm (Wi-Fi) comercializado em Portugal. No entanto, a empresa chinesa lançou hoje o OPPO Watch 2. Conforme referido pela gigante asiáticas, este é um smartwatch com tecnologia de ponta.

Este novo smartwatch mantém a estética do primeiro OPPO Watch e é renovado para incorporar o recém-lançado Snapdragon Wear 4100, opção eSIM e com 10 dias de autonomia.

OPPO Watch 2 apresentado na China

Será ainda uma colagem, inteligente, ao design do Apple Watch, mas cada vez tem mais identidade própria. Atualmente, este modelo vem equipado com a camada de personalização do Color OS, mas com a expectativa de ter o Wear OS como sistema operativo de base, para o mercado internacional.

A própria OPPO diz que é um smartwatch completo que tentará rivalizar com as melhores opções do mercado. Então, vamos lá ver tudo o que ela oferece.

Características

Ecrã : Resolução OLED de 1,75 polegadas : 372 x 430

: Resolução OLED de 1,75 polegadas : 372 x 430 Tamanho : 42/46 mm

: 42/46 mm Processador : Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Coprocessador : Apollo 4S

: Memória e armazenamento : 1GB de RAM 8GB ROM

: B ateria : 360 mAh VOOC 2.0 Flash Charge

: Sensores : Sensor de aceleração de três eixos Giroscópio Sensor geomagnético Sensor de pressão barométrica Sensor ótico de pulsação do coração Sensor de treino Sensor fotoluminal GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO

: Certificação : Submersível até 5 atmosferas

: Submersível até 5 atmosferas C onectividade : NFC Bluetooth 5.0 Versão 4G com eSIM

: Sistema operativo : ColorOS Watch 2.0

: ColorOS Watch 2.0 Dimensões e peso : 42,78 x 36,79 x 11,40 mm (sem bracelete) 31 gramas (sem bracelete)

: Preço: a partir de cerca de 169 euros (ao câmbio atual)

Até 1 GB de RAM e autonomia de 10 dias

Embora o design não tenha sofrido grandes alterações, há uma grande evolução no hardware interno. Esta nova oferta incorpora o Snapdragon Wear 4100 com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. Ao nível do software, é apresentado o ColorOS Watch 2, a nova versão da sua camada de personalização.

Apresentado inicialmente na China, este sistema será baseado numa versão do Android, mas não está descartado que no seu salto para os mercados internacionais venha a apostar, como na sua primeira geração, no WearOS. Aliás, pode mesmo vir diretamente com o Wear, a versão mais recente nascida da aliança do Google com a Samsung.

Conforme referimos atrás, continuamos com um design que lembra diretamente o Apple Watch, mas sem a coroa digital. Em contrapartida, possui dois botões laterais, um ecrã AMOLED curvo, um corpo em alumínio e dois tamanhos: 42 e 46 mm.

Para os sensores temos a presença do acelerómetro, bússola, pressão atmosférica, além de registo cardíaco, SpO2 e GPS para se orientar. O OPPO Watch 2 pode monitorizar mais de 100 tipos diferentes de desportos, registar a atividade do sono e medir o stresse.

Também tem a opção de adicionar um eSIM para obter conectividade LTE, traz Bluetooth 5.0 e incorpora NFC para fazer pagamentos físicos. Este último é um acréscimo comum aos dispositivos chineses.

A bateria 360 mAh é complementada pelo sistema VOOC 2.0 Flash Charge, que promete até um dia de autonomia com 15 minutos de carga. A autonomia do relógio varia em função do tipo de uso que lhe damos.

Segundo a empresa, são 10 dias com a modalidade básica, 2,5 dias com uso normal e 1,5 dias nas versões com conectividade 4G.

Versões e preço do OPPO Watch 2

O novo OPPO Watch 2 já foi apresentado na China. No momento, a sua disponibilidade em Portugal é desconhecida.

Estes são os preços oficiais:

OPPO Watch 2 (42 mm – WiFi) : 1.299 yuan (cerca de 169 euros ao câmbio atual)

OPPO Watch 2 (42 mm – 4G) : 1.499 yuans (cerca de 195 euros ao câmbio atual).

OPPO Watch 2 (46 mm – 4G) : 1.999 yuan (cerca de 261 euros ao câmbio atual).

OPPO Watch 2