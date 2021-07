NASA deu $178 milhões à SpaceX para lançar a Missão Europa

Que os cientistas acreditam que existe vida extraterrestre não é novidade, afinal, o Universo é maior do que é possível imaginar. Mais do que isso, acreditam nessa vida sob o exterior gelado de uma das luas de Júpiter. Assim sendo, a NASA deu 178 milhões de dólares à SpaceX para o lançamento da Missão Europa.

A NASA escolheu a agência de Elon Musk para a primeira missão dedicada à Europa, dentro de pouco mais de três anos.

A lua de Júpiter, Europa, está coberta de gelo. Contudo, os cientistas acreditam que, sob o exterior gelado, existe água quente que poderá estar a abrigar formas de vida alienígenas. Embora só tenha sido possível, até agora, observá-la à distância, a NASA nomeou a SpaceX para descobrir mais sobre a lua dentro de cerca de três anos.

Originalmente, a missão de nome Europa Clipper ia ser lançada no foguetão do Space Launch System da NASA. Todavia, o foco da equipa responsável estava a desviar-se da missão, ao mesmo tempo que o valor estipulado para a sua concretização se mostrava demasiado elevado. Aliás, a SpaceX tratará do lançamento por um preço significativamente mais baixo.

NASA nomeou a SpaceX para a Missão Europa

A Missão Europa descolará, em outubro de 2024, a partir do Complexo de Lançamento 39A no Kennedy Space Center, na Florida. Posteriormente, o Falcon Heavy Rocket colocará, numa longa órbita em torno de Júpiter, uma nave espacial tolerante à radiação equipada com nove instrumentos científicos. Essa está programada para voara altitudes que variam entre os 2.700 km e os 25km, captando imagens de alta resolução. Paralelamente, medirá vários parâmetros, por forma a determinar se existe realmente água sob a crosta de gelo.

Para a missão, a NASA fornecerá à nave um radar que penetrará na crosta gelada, determinado a sua espessura e procurando lagos subterrâneos. Mais do que isso, serão detetados níveis de salinidade, força do campo magnético da lua e a sua composição.

Aos poucos, a SpaceX vai conseguindo a confiança da NASA. Afinal, em abril deste ano, a empresa levou quatro astronautas da agência para o espaço.