Oukitel WP15 – um rugged phone com uma gigante bateria de 15600 mAh

A Oukitel acabou de anunciar um novo smartphone da categoria dos rugged phones, ou seja, dos smartphones mais robustos. O modelo Oukitel WP15 tem já suporte para ligações 5G, apresenta-se com toda a estrutura resistente a quedas, variações de temperatura, embates, água e poeiras, mas o grande destaque vai para a bateria com capacidade de 15600 mAh.

Esta enorme bateria poderá proporcionar 4 dias de utilização normal, mas poderá funcionar ainda como bateria portátil para outros dispositivos.

O Oukitel WP15 acabou de ser apresentado pela fabricante como uma poderosa ferramenta de trabalho para quem vai ficar isolado durante alguns dias ou para quem, simplesmente, está sujeito a atividades mais perigosas ou sujas.

Oukitel WP15 – um novo rugged phone

O novo rugged phone apresenta-se como um smartphone 5G, equipado com um processador Mediatek Dimensity 700. Tem também 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (com possibilidade de expansão através de cartão microSD, até 128 GB).

Na traseira inclui uma câmara principal de 48 MP, por uma macro de 2MP e por mais uma de 0,3 MP para auxiliar na captura de retratos. A câmara frontal é de 8 MP e inclui modo de beleza.

O ecrã IPS é de 6,52 polegadas e tem resolução HD+, com uma proporção de 18:9. De notar que a câmara frontal surge num recorte em lágrima ao centro do smartphone.

Em termos de certificação que garante a robustez, o Oukitel WP15 tem certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, os habituais deste tipo de smartphones, nesta gama de preços.

Os utilizadores poderão ainda contar com NFC, ideal para pagamentos, sensor de impressões digitais e reconhecimento facial para maior proteção, e o smartphone ainda vem equipado com Android 11, com funcionalidades e apps específicas para este tipo de produto robusto.

A robustez e uma gigante bateria

Relativamente à bateria, temos aqui o grande destaque deste smartphone. Na verdade, não é apenas uma bateria num smartphone. Com 15600 mAh, a bateria oferece uma autonomia de 4 dias (com uma utilização normal, que pode ir até aos 54 dias em standby) e 90 horas de conversação.

Adicionalmente, a marca indica que o smartphone poderá servir de powerbank para outros dispositivos eletrónicos. Estes 15600 mAh irão demorar a carregar. A uma potência de 18W a marca indica que serão necessárias 5 horas para um carregamento total.

O smartphone Oukitel WP15 está atualmente em pré-reserva, disponível por cerca de 343,90 €. No entanto, no dia do seu lançamento oficial, no próximo dia 23 de agosto, estará disponível por apenas $299,99, cerca de 254 €.

Oukitel WP15