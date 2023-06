Acessórios da Ugreen que não podem faltar na sua mesa de trabalho para PC e smartphone

Os acessórios certos poderão fazer muita a diferença no nosso dia a dia, seja um carregador universal ou uma solução para ter os seus ficheiros mais importantes sempre por perto. Temos sugestões da Ugreen.

Ugreen 6-em-1 USB-C

O Hub Ugreen USB C 6-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para

O adaptador USB-C UGREEN 6 em 1 tem uma porta de saída HDMI 4K, leitores de cartão SD e TF e 3 portas USB 3.0. Todas as portas do hub podem funcionar simultaneamente e evitar o trabalho de ligar e desligar portas repetidamente.

Com a porta HDMI, o utilizador pode utilizar o Hub para, por exemplo, expandir ecrãs. As portas USB 3.0 permitem uma tranferência de dados a 5Gbps e os cartões podem ter uma velocidade de até 104 MB/s.

O adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C está disponível com grande desconto, por apenas 18,99€, com envio gratuito a partir de armazém europeu.

Adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C

Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps

O Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps é um enclosure SSD externo com ligação USB-C que permite ao utilizador atingir uma taxa de transmissão de dados de 10Gbps. Suporta SSD até 8TB e suporta as dimensões de SSD 2230/2242/2260/2280. É também compatível com os principais sistemas operativos.

A estrutura é em alumínio com 12,5 x 4 x 1,4 cm e pesa 138,9g. Tem um cabo USB-C e um USB-C/USB-A de 25 cm.

A caixa Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps está disponível por 19,99€, um desconto de 20% face ao preço normal. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega. Poderá optar pelo modelo que suporta drives SATA, disponível atualmente pelo mesmo preço.

Caixa Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps

Neste e nos outros produtos, o IVA está incluído, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.