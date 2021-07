Pagar com Bitcoins na Amazon? Empresa nega possibilidade (para já)

As notícias de ontem revelavam que a Bitcoin tinha voltado a valorizar graças a rumores que davam conta da possibilidade de a Amazon começar a aceitar esta moeda virtual como forma de pagamento.

Na verdade, a empresa estará interessada em explorar o mundo das criptomoedas. No entanto, a eminência de servirem como meio de pagamento não estará em cima da mesa. Foi a própria Amazon que o confirmou.

No decorrer do semana passada, a Amazon publicou um anúncio para uma vaga de emprego que estará por detrás desta onda de especulação. A empresa estará a recrutar um profissional para a função de “digital currency and blockchain product lead” para integrar a equipa de Pagamentos.

Na sequência deste anúncio começaram a surgir rumores de que a Amazon poderia estar na eminência de começar a aceitar Bitcoins como forma de pagamento, o que motivou uma valorização da moeda a rondar os 15%.

Várias fontes avançavam que, até ao final do ano, a Bitcoin passaria a ser aceite no site da Amazon.

Amazon nega Bitcoin… mas tem interesse nas criptomoedas

Depois destas notícias, um porta-voz da empresa veio a público negar a Bitcoin não estará disponível na Amazon para pagamentos.

Apesar do nosso interesse no espaço, a especulação que surgiu em torno dos nossos planos específicos para criptomoedas não é verdadeira. Continuamos focados em perceber como isso pode ser para os clientes que compram na Amazon.

Ou seja, a empresa estará interessada em explorar o segmento das criptomoedas, mas não será para já uma opção de pagamento. Para quem ficou entusiasmado com tal possibilidade, terá que esperar mais tempo…