Novo iPad mini terá um ecrã de 8,3 polegadas, não terá botão Home e será mais elegante

A Apple parece que finalmente se vai virar para o iPad mini. Depois de aparecer em 2012, o seu aspeto em quase 10 anos praticamente não foi alterado. Apesar de não ser um dispositivo tão relevante como os seus irmãos de maior porte, este iPad tem muitos utilizadores de diversos nichos de mercado. Então, segundo alguns rumores mais marcados, a Apple estará já a preparar um novo iPad mini que terá boas e modernas novidades.

O renovado tablet mini da Apple terá um ecrã de 8,3 polegadas, bordas mais finas e outras novidades que poderão atrair novos mercados.

Novo iPad mini deverá estar já na mesa de trabalho da Apple

Muitos rumores falam num grande número de mudanças para o iPad mini. Novo design, seguindo o formato “quadrado” dos seus irmãos, novo SoC, um ecrã otimizado, permitindo, sem aumentar o chassi, um tamanho de 8,3 polegadas, entre outras novidades.

Se o anterior tinha 7,9 polegadas, esta alteração de 0,4 polegadas poderá fazer toda a diferença. Aliás, foi o que aconteceu, se bem se lembram, com o design da 4ª geração iPad Air.

Anteriormente, o conhecido analista Ming-Chi Kuo afirmou em várias ocasiões que o novo iPad mini, que será a sexta geração, poderia aumentar o tamanho do ecrã 8,5 ou mesmo para 9 polegadas. Mark Gurman também confirmou este aumento no ecrã, associado a uma redução nas bordas.

Adeus botão Home… olá botão Home?

Neste caso não será um adeus à tecnologia, possivelmente será um adeus ao botão tradicional que a Apple ainda mantém no iPad de 10,2 polegadas e no iPad mini (e ainda no iPhone SE 2020). Contudo, a tecnologia biométrica, com leitura da impressão digital, poderá também passar para o botão ligar/desligar, tal como vimos no Air. Possivelmente não terá Face ID, isso tornaria o iPad mini “fora de preço”.

O iPad mini de 6.ª geração terá um SoC A15 ou A16 e deverá ter uma porta de ligação USB-C substituindo a porta lightning que tem estado connosco nos últimos anos na linha de iPhone e iPad até o lançamento da linha Pro do iPad.

Para tornar verdadeiramente este iPad num “must have” era o ecrã trazer tecnologia mini-LED . Será pedir muito? Segundo o site dedicado ao mundo da tecnologia na Ásia, DigiTimes, poderá ser uma possibilidade, mas, se o Face ID seria um acrescento grande no preço, o mini-LED também o seria, pelo que deverá estar fora de hipótese.

Assim, com estas novidades a saltar como pipocas, resta a Apple de facto lançar o tablet renovado. Mas nos próximos meses já se saberá mais sobre este tema.

