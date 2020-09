iPad Air: Este tablet também foi totalmente renovado pela Apple

O evento de hoje tem mostrado muitas novidades importantes. Está focado nos relógios e nos tablets da Apple e isso tem sido visto.

Depois de muitas novidades, chegou agora a vez do iPad Air ser totalmente renovado. A Apple tinha já iniciado esse processo noutros modelos, mas agora foi a vez deste ter novidades.

As grandes mudanças no iPad Air estão no seu hardware. Estas seguem a mesma linha que os restantes modelos e agora temos um ecrã com uma ainda maior definição com a mesma dimensão do equipamento, os 10,9.

A presença do Touch ID neste tablet vem mudar o paradigma da Apple. Passa a estar na lateral, abandonando a posição normal junto ao ecrã. Este foi naturalmente melhorado e está mais rápido e mais seguro.

Outra alteração que veio foi no SoC deste tablet. O A14 Bionic consegue ser mais potente e mais rápido. Isso reflete-se depois em tudo o que consegue dar aos utilizadores. As melhorias neste campo são imediatamente visíveis.

Algo que muitos esperavam para o iPad Air finalmente acontece. A sua porta de ligação migou finalmente para o USB-C e é ainda mais rápida. A somar a isso temos também todos os acessórios que já se habituámos a ver no iPad.

Este novo tablet da Apple chega no próximo mês e tem um preço de entrada de 599 dólares.