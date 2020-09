Novo firmware AirPods Pro 3A283 adiciona áudio espacial e comutação automática

A Apple havia prometido mais qualidade e funcionalidades nos AirPods Pro. Estes auscultadores são um dos fortes produtos no que toca a vendas e a sua margem de progressão pare ser ainda alguma. Assim, para quem tem os AirPods Pro, a empresa de Cupertino disponibilizou novo firmware versão 3A283. Este update adiciona suporte para áudio espacial e comutação automática.

Se estiver a usar o iOS 14 beta, os seus AirPods Pro ficarão ainda melhores. Atualizem e vejam as novidades.

Conforme temos vindo a dar conhecimento, ocasionalmente, a Apple atualiza o firmware dos AirPods e AirPods Pro. Esta ação serve essencialmente para corrigir bugs ou ajustar o desempenho. Normalmente, uma atualização não é algo que a maioria dos utilizadores note. No entanto, desta vez o caso é diferente!

A Apple está a trazer novos recursos para os seus auscultadores no iOS 14, tvOS 14 e macOS Big Sur. Assim, pelo que se percebe, estas “evoluções” exigem uma atualização de firmware. Se tem os AirPods Pro, logo perceberá que eles foram atualizados para a versão de firmware 3A283.

Assim, quando isso acontecer, serão ativados dois novos recursos para quem usa o iOS 14 ou o tvOS 14 beta: áudio espacial e troca automática de dispositivo. Se quiser saber mais sobre o áudio espacial, veja o que a Apple disse aqui.



Áudio espacial nos AirPods Pro

Bom, partindo do princípio que já tem a atualização, agora é usar. Para isso, vá a Definições > BlueTooth > AirPods Pro > clicar em cima do ícone i.

Conforme podemos ver na imagem, da versão anterior para a atual há novidades. Então, agora temos o ícone do som espacial e temos o ícone do cancelamento de ruído (que foi, entretanto, redesenhado).

Para ter acesso a esta área, contudo, também pode ir ao volume na Central de Controlo e pressionar longamente a barra de volume. Vai aparecer este menu de gestão dos seus auscultadores.

Para ver como será o Áudio espacial, teste, por exemplo, neste vídeo.

Como os podemos atualizar?

A atualização do firmware será instalada automaticamente ao ligar os AirPods Pro‌ ao seu iPhone ou iPad. Contudo, poderá levar algum tempo até que fique disponível para todos. Para verificar o firmware dos seus auscultadores, siga estas etapas:

Ligue os auscultadores ao seu iPad, iPhone ou iPod touch. Depois vá a Definições > Geral > Informações. Agora role para baixo até à opção AirPods Pro (no meu caso diz AirPods Pro de Vitor).

Assim, o número do firmware está listado em “Versão do firmware”. Como podem ver, no nosso caso já foi atualizado da versão 2D27 para a 3A283.