iPad mini poderá finalmente receber a atualização muito desejada

O iPad mini é uma ferramenta muito interessante pela sua qualidade do sistema, que em nada perde face a tamanhos maiores, mas é mais leve, elegante e que fica no caminho entre um iPhone Max e o iPad convencional. Apesar disso, a Apple desde 2019 que não atualiza este dispositivo. Agora, apenas no formato de rumores, surge a informação que estará para breve a atualização do hardware e design do table mini da empresa da Califórnia.

Segundo os rumores, o novo iPad mini trará um design idêntico ao iPad Air, USB-C e Touch ID.

iPad mini 6.ª geração com um ar de iPad Air

Conforme temos vindo a assistir, os rumores a respeito de um futuro iPad mini com design renovado já circulam há alguns meses pela Internet.

A especulação aponta que a Apple deve migrar toda a sua linha de tablets para a nova identidade visual facilmente reconhecível, oferecendo um ecrã de bordas simétricas e cantos arredondados, um chassi quadrado e Touch ID nos modelos mais baratos, no botão como mostrado no Air.

O “leaker” Jon Prosser, que por vezes acerta nas suas previsões, especialmente naqueles relacionados ao design de produtos, revelou recentemente imagens, renderizações, com base em ficheiros recebidos e que detalham o design do próximo iPad mini de 6.ª geração.

O antigo modelo, seguia o que era a imagem da Apple para os iPhones e iPads, antes da chegada do Face ID. Uma borda larga, em cima e em baixo, Touch ID frontal e um aspeto mais “da escola redonda”. Contudo, o novo iPad mini irá apostar no design quadrado que a Apple tem adotado em todos os seus dispositivos, desde toda a linha iPhone 12 até o novo iPad Air, o novo iMac de 2021 com chip M1 e os futuros modelos MacBook.

Apple manterá a elegância do tablet mini

Segundo Prosser, as dimensões do próximo iPad mini serão de 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, ou seja: o modelo manterá praticamente o mesmo tamanho da geração atual, com altura e largura quase idênticas (o novo modelo será ligeiramente maior em ambas as dimensões), mas a espessura manter-se nos 6,1 mm.

Numa outra imagem podemos ver a diferença entre os tamanhos do iPad Air 4 e do futuro iPad mini 6. Embora as bordas do modelo menor aparentem ser também mais finas, é difícil afirmar qual será o tamanho do ecrã. No entanto, as melhores apostas apontam para que a Apple mantenha o ecrã com cerca de 8 polegadas (7,9″).

Conforme podemos ver na imagem seguinte, outra evolução importada do iPad Air 4 de 2010 é o botão power com Touch ID. Quererá isso dizer que também neste modelo, mais em conta, a empresa de Cupertino não colocará o Face ID, deixando só para as linhas “Pro” este recurso de segurança.

Um Apple Pencil mais pequeno?

Outro rumor que tem surgido relaciona-se com o Apple Pencil. Segundo as “previsões”, a empresa de Cupertino poderá lançar um novo Apple Pencil 3 com um tamanho curto. Isto permitiria que o iPad mini de 6.ª geração pudesse ter o mecanismo de carregamento magnético do Pencil, sem que os modelos atuais destoassem face ao tamanho do tablet.

A acreditar que a Apple avançasse com esta possibilidade, que não será assim tão viável, também ficariam no limbo os acessórios, como, por exemplo, o Magic Keyboard. Este acessório liga-se ao iPad Pro e iPad Air e permite utilizar o tablet como um portátil, incluindo não apenas teclado como também um trackpad.

O tamanho do iPad mini seria o principal problema, uma vez que escrever num espaço tão pequeno, com uma disponibilidade de apenas 206,3 mm, não traria uma usabilidade que a Apple tanto aprecia.

E o coração do iPad?

Sobre o motor desta máquina, e usando ainda os rumores, o novo iPad mini poderá vir equipado pelo processador Apple A14 Bionic, o mesmo SoC encontrado na quarta geração do iPad Air e nos modelos da linha iPhone. As cores seguirão as tradicionais, preto, branco e dourado, não seguindo a paleta de cores variadas que apareceram no iPad Air 4.

Sem dúvida que, a aparecer este novo iPad mini, haverá a versão celular com 5G disponível. Portanto, um prato cheio de novidades que não serão assim surpreendentes, serão sim mais do que solicitadas há muito tempo.