Cyberpunk 2077 foi um dos jogos mais esperados dos últimos anos. A expetativa sobre o que esta proposta da CD Projekt Red traria ao mercado era muito grande e os jogadores apressaram-se a comprar este jogo, criando receitas fantásticas.

A verdade é que o Cyberpunk 2077 acabou por se tornar um problema para a CD Projekt Red. Para além dos problemas no próprio jogo, esta acabaria depois por ser ataca por hackers. O roubo de dados foi imediato e agora estes parecem estar a circular na Internet.

Foi no início de 2021 que a criadora do Cyberpunk 2077 foi atacada por hackers. Estes conseguiram colocar ransomware dentro da rede da empresa, que depressa se viu a braço com um sério problema de segurança e com o roubo de dados.

A informação acabou por ser retirada, uma vez que a CD Projekt Red se recusou a pagar o pedido de resgate. O processo acabaria por terminar num leilão, onde os atacantes estavam dispostos a vender o código roubado a quem pagasse mais pela sua posse.

Agora, meses depois deste episódio, e com a certeza de que os dados foram mesmo roubados, há um novo desenvolvimento. A criadora do Cyberpunk 2077 revelou que os dados roubados estão já a circular livremente na Internet, sem ter nenhum controlo sobre os mesmos.

Na mesma publicação feita no Twitter, declarou que não sabe ao certo que dados estão agora disponíveis. No entanto, deverá ter uma probabilidade grande de existirem dados sobre funcionários atuais ou passados. Há provavelmente também informação sobre jogos da empresa.

Aquando do roubo dos dados, a CD Projekt Red revelou que um volume grande de dados tinham sido roubados. Para além de informação pessoal dos funcionários e da empresa, havia ainda componentes de jogos como o Cyberpunk 2077 ou o Witcher 3.

Com esta publicação feita, a criadora do Cyberpunk 2077 revelou mais informações. A CD Projekt Red detalhou várias medidas tomadas para prevenir situações destas no futuro e para proteger os seus dados e dos seus jogos.