Elon Musk considera que é possível construir centrais nucleares extremamente seguras

Enquanto magnata, Elon Musk tem as suas ideias e opiniões bastante definidas e esclarecidas, apesar de nem sempre serem unânime. Segundo o CEO da Tesla, e indo de encontro a várias opiniões já conhecidas, é possível criar centrais nucleares “extremamente seguras”.

Este comentário surgiu numa conferência na qual Elon Musk explorou também a sustentabilidade da extração de bitcoin.

Elon Musk foi um dos convidados da conferência B-Word, organizada pelo Crypto Council for Innovation – Bitcoin as a Tool for Economic Empowerment. Pelos vários tópicos abordados, surgiu a energia nuclear. Esta que, apesar de ser considerada limpa, uma vez que não liberta gases com efeito de estufa, possui uma má reputação pelos desastres que lhe estão associados.

Então, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, Elon Musk referiu, na conferência, que considera que as centrais nucleares modernas são seguras.

Penso realmente que é possível produzir energia nuclear muito, extremamente segura. E estou a falar de fissão, não é necessária a fusão.

Acrescentou.

Elon Musk distingue fissão versus fusão

Enquanto que a fissão nuclear é o processo utilizado nos reatores nucleares convencionais, a fusão é o processo através do qual o Sol gera energia. Ou seja, a primeira acontece quando um neutrão atinge um átomo maior, dividindo-o em dois átomos menores e libertando energia. A segunda é o contrário: átomos menores que se juntam e formam um átomo mais pesado, libertando energia.

Tem aquele grande reator de fusão no céu chamado Sol. Ele surge todos os dias.

Disse Elon Musk.

Alguns especialistas afirmam que a fusão é a forma mais segura de gerar energia nuclear, uma vez que a fissão gera resíduos radioativos que podem permanecer perigosos durante muito tempo. Todavia, com a tecnologia atual, a fusão consome toda a energia que gera para sustentar a sua reação, não deixando qualquer energia para alimentar outras coisas.

Embora não se tenha alongado acerca da energia nuclear, Elon Musk mostra-se, desde há muito tempo, a seu favor. Mais do que isso, sabe-se que a tecnologia tem evoluído e melhorado ao longo dos anos. Por exemplo, Bill Gates fundou uma empresa nuclear, a TerraPower, que está a explorar e a inovar a tecnologia associada às centrais nucleares.

