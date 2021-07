Com um ecossistema próprio que cada vez é mais rico, a Huawei tem conseguido dar aos seus smartphones, tablets e portáteis todas as ferramentas que são necessárias.

Depois de muitos pedidos e de alguma espera ancisoa, os utilizadores nacionais podem agora testar uma novidade excelente. O Huawei MeeTime já disponível em Portugal e pode ser usado por todos.

A Huawei revela que a Huawei MeeTime, uma aplicação desenvolvida pela Huawei que permite fazer videochamadas entre dispositivos Huawei compatíveis, já está disponível em Portugal. A MeeTime é a primeira aplicação de videochamadas que se aplica a qualquer cenário, uma vez que permite fazer chamadas entre portáteis, tablets e smartphones Huawei.

Partilha de ecrã através da MeeTime traz mais conectividade

Além de possibilitar que, mesmo sem um cartão SIM, um smartphone possa estabelecer uma videochamada em 1080P com outro dispositivo através de Wi-Fi, a MeeTime permite aos utilizadores partilharem os seus ecrãs para que quem está connosco em videochamada possa ver e assinalar no seu próprio ecrã notas e comentários que, de forma simples e rápida, serão mostrados para ambos os intervenientes.

Esta funcionalidade, que pode ser utilizada para discutir compras ou itinerários com amigos, ou mesmo ensinar os seus pais a usar uma determinada função no seu telemóvel, torna a experiência de utilização muito mais fácil e divertida. Basta desenhar e marcar no ecrã e quem está do outro lado poderá seguir o processo a cada passo, como se estivesse a ver um vídeo pré-gravado.

Por exemplo, num cenário em que o utilizador e um amigo precisam de escolher um voo, sem recurso à MeeTime seria necessário encontrar os voos disponíveis, fazer uma captura de ecrã, e enviá-la antes de a discutir.

Com a MeeTime, basta tocar no botão ‘Mais’ no canto inferior direito do ecrã e selecionar a opção ‘Partilhar ecrã’ para que quem está do outro lado consiga acompanhar as nossas pesquisas e, assim, em tempo real, escolher a opção de voo que mais se adequa a ambos. Possibilita ainda que o utilizador desenhe um círculo à volta do voo que prefere, o que torna as conversas mais eficientes para tomar decisões.

A opção de Partilha de Ecrã através da Huawei MeeTime é também uma ferramenta eficiente em contexto de teletrabalho e telescola, uma vez que os professores podem utilizar esta plataforma para supervisionar os trabalhos de casa dos alunos online ou explicar questões complexas de forma mais intuitiva.

Da mesma maneira, as equipas que estejam distribuídas por diferentes locais podem também colaborar de forma remota e visual com a opção de Partilha de Ecrã. Quando uma equipa que está a preparar um projeto precisa de ‘encontrar-se’ para rever um documento, por exemplo um PowerPoint, a MeeTime oferece a possibilidade de abrir o documento e partilhar o ecrã, de modo a que ambas as partes na chamada o possam editar em simultâneo e de forma colaborativa no seu ecrã.

Se o utilizador pretender sublinhar, apagar ou acrescentar alguma informação, pode fazê-lo, diretamente, através do seu ecrã, para que a reunião se torne mais eficiente.

AI ajuda a melhorar condições de fraca luminosidade ou de rede na videochamada

A Huawei MeeTime é diferente de outras aplicações de videochamada, isto porque a Huawei criou um conceito chamado comunicação em todos os cenários, onde estão envolvidos diferentes dispositivos, entre eles smartphones, portáteis e tablets, que podem, com esta aplicação, comunicar entre si. Em comparação com outras aplicações, a MeeTime permite que os utilizadores alternem com suavidade entre smartphones e tablets Huawei durante uma videochamada.

Além disso, a plataforma está integrada com reconhecimento facial e algoritmos inteligentes de otimização facial para melhorar significativamente a resolução do retrato quando há pouca luz. Por outro lado, com o apoio da colaboração multi-ecrã, um smartphone pode aceder, diretamente, ao microfone e à câmara de um PC, para que o utilizador possa receber chamadas telefónicas pela MeeTime diretamente no seu portátil.

Já quando a qualidade da rede é má, a tecnologia de super-resolução incorporada na MeeTime através da largura de banda compensa a qualidade de vídeo em tempo real, o que permite uma imagem HD suave mesmo em más condições de rede, tais como garagens subterrâneas.

Um dos princípios centrais do design da Huawei MeeTime é a encriptação de ponta a ponta, que assegura que quando há um pedido de partilha de ecrã, a plataforma verifica duas vezes com o utilizador para obter o seu consentimento, oferecendo aos seus utilizadores diversas garantias:

se o pedido for de uma aplicação de terceiros, a partilha de ecrã será limitada à aplicação;

se o utilizador sair da aplicação, o outro lado só poderá ver o último frame, e, por fim,

se o utilizador receber uma mensagem de texto enquanto partilha a aplicação, o outro lado não conseguirá ver essa mensagem.

Todos estes aspetos contribuem para que quando se está a fazer uma chamada de vídeo, a privacidade de cada utilizador esteja protegida.

A partilha de ecrã através da Huawei MeeTime revoluciona a interação tradicional baseada em voz/vídeo. Tudo o que é necessário fazer é atualizar o smartphone Huawei para o sistema operativo EMUI 10.1, para que cada vez mais utilizadores Huawei possam desfrutar da eficiente e conveniente comunicação de voz e vídeo em todos os cenários, e experimentar uma nova interação interpessoal num mundo totalmente conectado.

Os smartphones que suportam a aplicação MeeTime são: Mate 40 Pro, P40 Pro+, P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, Mate 30 Pro, P30 Pro New Edition, P30 Pro, P30, Nova 5T, Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart 2021 e P Smart S.

Relativamente aos tablets, a Huawei MeeTime é suportada pelos modelos MatePad, MatePad Pro e MatePad 11.