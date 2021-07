A Apple lançou o iPhone 12 com uma novidade importante que fez agitar uma vez mais o mercado dos smartphones. A sua tecnologia de carregamento MagSafe foi implementada na linha de smartphones com recurso a um sistema de ímanes oferecendo ainda mais versatilidade aos utilizadores. As intenções da Realme em oferecer um carregador do tipo MagSafe já eram conhecidas e agora a ideia parece estar prestes a concretizar-se.

O realme Flash é o “primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios”.

O carregador MagDart

Os rumores já circulam pela internet há alguns dias. A Realme parece estar empenhada em oferecer aos seus fãs tecnologias ao estilo daquilo que a Apple oferece com o seu MagSafe.

MagDart foi a primeira referência a surgir nesse sentido. Um pedido de certificação submetido à entidade europeia de propriedade intelectual, a EUIPO, dava conta de um produto apelidado de MagDart, inserido na categoria de produtos de “base para carreamento sem fios”.

Ontem mesmo o site GSMArena avançou com um artigo com informação exclusiva onde mostrava a pretensão da Realme para um novo lançamento. Nesta publicação era então revelado um smartphone “realme Flash”.

realme Flash, o primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios

Ora, depois destas informações, a empresa do grupo da OPPO utilizou as suas redes sociais para fazer o anúncio oficial do que estará a preparar. Em breve, o realme Flash chegará ao mercado como o primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios.

Podemos pensar neste lançamento como uma clara inspiração naquilo que a Apple apresentou com a sua linha iPhone 12, ainda que faltem várias informações oficiais relacionadas com os pormenores desta tecnologia.

A partilha feita pela Realme parece assim confirmar a informação partilhada anteriormente, inclusivamente o suposto design do smartphone parece bater certo com as imagens divulgadas.

Neste design vemos um módulo de três câmaras traseiras, com uma delas em destaque com um sensor maior. Na frente, vemos um ecrã com extremidades curvas e uma câmara embutida no ecrã. Há ainda informação mais específica que diz que o smartphone terá um SoC Snapdragon 888 e 12 GB de RAM, com Android 11 e Realme UI 2.0, terá ainda 256 GB de armazenamento.

Quanto ao carregador MagDart é avançado que terá mais do que 15W (podendo mesmo ser o carregador mais rápido do género). Terá uma porta USB Tipo-C e ficará ligado ao smartphone na capa traseira, tal como a imagem acima sugere.

A Realme não deixará por mãos alheias a partilha de mais informação, por isso, nos próximos dias devermos ver mais informação oficial relacionada com o novo smartphone nas redes sociais da empresa.

Leia ainda: