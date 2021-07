Realme MagDart – a alternativa ao MagSafe está a chegar

A Apple trouxe aos seus smartphones de 2020 a tecnologia MagSafe. Basicamente é um sistema de carregamento sem fios que recorre a um carregador magnético tirando partido de uma sistema magnético colocado na traseira do iPhone. Agora a Realme poderá estar a preparar-se para lançar algo semelhante.

A proposta da Realme é apelidada de MagDart.

A Realme, empresa do grupo da OPPO (empresa-mãe), submeteu um pedido de certificação à entidade europeia de propriedade intelectual, a EUIPO, relacionado um novo produto.

MagDart, uma alternativa ao MagSafe?

Trata-se do MagDart que é descrito como um produto que inclui almofadas de carregamento sem fio para smartphone. Parte-se do princípio que este produto poderá funcionar à semelhança do que oferece o MagSafe da Apple.

Na verdade, este produto poderá nem ser limitado aos smartphones, podendo ser aplicado a tablets, computadores e outros dispositivos eletrónicos como relógios ou mesmo earbuds.

O MagSafe permite então carregar os smartphones iPhone 12 sem fios, através do alinhamento magnético, o que acaba por garantir uma grande eficiência no processo de carregamento.

Com esta proposta da Realme, em breve poderemos ver outras marcas do grupo, como a própria OPPO, OnePlus ou Vivo, a desvendar novos processos de carregamento, como tem sido habitual com outras tecnologias. É importante relembrar que este grupo de empresas tem sido pioneiro em muitas das tecnologias de carregamento rápido existentes no mercado atualmente.

Não se sabe, no entanto, quando poderá ser lançado um produto compatível com o tal MagDart. Resta esperar por um anúncio oficial da empresa.