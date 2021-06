União Europeia e Bill Gates fazem parceria para impulsionar as tecnologias limpas

Embora esteja afastado da Microsoft, um grande projeto de vida, Bill Gates não para e, por conseguinte, as novidades também não. Agora, o filantropo assinou uma parceria com a União Europeia para impulsionar as energias limpas.

“A Europa quer tornar-se o primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050”, disse Ursula von der Leyen.

PUB

Parceria entre Europa e a organização de Bill Gates

A Comissão da União Europeia anunciou hoje que está a criar uma parceira através do programa “Breakthrough Energy Catalyst” de Bill Gates, que visa impulsionar o investimento em tecnologias limpas. Entre 2022 e 2026, a Europa conhecerá novos investimentos de até mil milhões de dólares, de forma a construir tecnologias limpas em grande escala e comercialmente viáveis.

O grande objetivo é atingir a neutralidade, reduzindo significativamente as emissões de CO2.

Com o nosso European Green Deal, a Europa quer tornar-se o primeiro continente neutro em termos climáticos até 2050. E a Europa tem também a grande oportunidade de se tornar o continente da inovação climática.

Disse Ursula von der Leyen.

Foi neste sentido que a atual presidente da Comissão Europeia anunciou a parceria com a “Breakthrough Energy Catalyst”. Esta apoiará as empresas e também os pioneiros a recolher os benefícios das tecnologias de redução de emissões e a criar os empregos do futuro. Mais do que isso, permitirá investimentos em massa em indústrias novas e transformadoras.

União Europeia a caminho da neutralidade

Inicialmente, o projeto da União Europeia, em parceria com a “Breakthrough Energy Catalyst” de Bill Gates, centrar-se-á em quatro vertentes: hidrogénio verde, combustíveis de aviação sustentáveis, extração direta de ar e armazenamento de energia de longa duração. Estes serão, à partida, os elementos que ajudarão a impulsionar a União Europeia, de forma a concretizar as suas ambições económicas e climáticas do European Green Deal.

Em 2020, a Europa registou o seu ano mais verde de sempre. Além disso, grandes empresas estão já a apostar, por exemplo, na mobilidade mais sustentável. Recorde-se que o Mirai da Toyota bateu recentemente o recorde mundial depois de mais de 1.000 quilómetros na estrada movido a hidrogénio.

Embora esta não seja a primeira vez que a União Europeia se une a Bill Gates, esta nova parceria promete ser bastante promissora para o futuro da Europa.