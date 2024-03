Phone (2a): “low cost” da Nothing custa apenas 349€

Entre as várias marcas que usam Android como sistema operativo, a Nothing é uma das que se tem destacado bastante. A empresa tem equipamentos de elevado nível a preços bastante simpáticos. Hoje a empresa lançou o Nothing Phone (2a) que chega ao mercado por apenas 349€.

Depois de vários rumores, a Nothing lançou o Phone (2a). Trata-se de um equipamento de gama média, mas com o design e a melhor experiência de utilização que a empresa nos tem vindo a habituar.

Este novo smartphone vem com um processador poderosamente único, uma câmara traseira dupla excecional de 50 MP, display AMOLED flexível extra brilhante de 6,7" (com taxa de atualização de 120Hz) e um sistema operativo intuitivo que oferece uma experiência rápida e suave a cada interação.

Principais características do Phone (2a)

O Phone (2a) vem com o processador Dimensity 7200 Pro que foi exclusivamente co-projetado com a MediaTek para oferecer o melhor desempenho com eficiência energética ideal. Face ao Phone (1), esta nova versão oferece um desempenho 13% superior e é 16% mais eficiente no que diz respeito à energia.

Outra das características em destaque é a bateria. O Phone (2a) vem com uma bateria de 5.000 mAh (a bateria com mais autonomia até hoje), garantindo carga para até 2 dias (mais 25% face ao modelo anterior).

O Phone (2a) suporta carregamento rápido de 45W, garantindo 50% de carga em apenas 20 minutos.

Ao nível de câmaras, como já referido, vem com uma câmara traseira de 50 MP. A câmara frontal é de 32 MP. No que diz respeito ao sistema operativo, este novo smartphone vem com o Nothing OS 2.5.

Resumo das Especificações

Ecrã AMOLED de 6,7" (taxa de atualização de 120 Hz) e pico de brilho de 1.300 nits

Soc Dimensity 7200 Pro da MediaTek

Câmara traseira de 50 MP / Câmara frontal de 32 MP

Sistema operativo: Nothing oS 2.5 (baseado no Android 14)

20 GB de RAM

3 anos de atualizações e 4 de updates de segurança

15 novas funções da Interface Glyph

Preços e disponibilidade

O Phone (2a) está disponível em três cores e em 2 modelos:

8GB RAM /128GB de memória de armazenamento: 349 euros

12GB RAM / 256GB de memória de armazenamento: 399 euros

Carl Pei acredita que esta será o equipamento com maior sucesso de vendas. Quem quiser comprar o equipamento, o mesmo já está em pré-venda aqui. Chega às lojas a 12 de março.