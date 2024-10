Amazon anuncia o primeiro Kindle com ecrã a cores

Os e-readers têm crescido, com cada vez mais pessoas a reconhecerem-lhes utilidade. Uma das alternativas mais conhecidas é o Kindle, da Amazon, que está a receber uma versão a cores.

Para aqueles que gostem de ler, mas não podem/ querem carregar os livros, os e-readers são alternativas versáteis e compactas, que permitem o transporte de várias obras e a disponibilidade em qualquer lugar. De facto, são ideais para muitos utilizadores.

A proposta da Amazon, de nome Kindle, foi lançada em 2007 e, sendo uma referência neste campo da leitura digital, desde então, tem recebido novas versões. Todas elas, contudo, com uma característica comum: ecrã a preto e branco.

Este ano, a Amazon decidiu lançar uma versão diferente. O novo Kindle Colorsoft Signature Edition chega com 32 GB de espaço e tem um ecrã concebido para garantir que as cores não aparecem desbotadas ou pixelizadas, mesmo quando os utilizadores fazem zoom nas imagens dos seus livros.

Algumas especificidades do Kindle Colorsoft Signature Edition Leia a cores O novo ecrã Colorsoft de 7'' proporciona um elevado contraste e conforto visual para a leitura. A cor do ecrã é semelhante à que veria em papel impresso e dá vida às capas dos livros e aos conteúdos. Acrescente um toque de cor Realce as suas citações favoritas numa cor à sua escolha: amarelo, laranja, azul ou cor-de-rosa. Pronto para maratonas de leitura Um único carregamento USB-C dura até 8 semanas, e pode carregá-lo com a base de carregamento sem fios (vendida em separado). Adapta-se ao seu ambiente Regula automaticamente a luz frontal do ecrã entre luz branca e luz quente, e pode ler sob a luz solar direta mais brilhante ou na escuridão total. Leve mais livros para mais lugares Leve a sua biblioteca consigo graças ao seu design fino e leve, e aos 32 GB de espaço de armazenamento. À prova de água Leia junto à piscina, na banheira ou onde quiser. Vasta seleção Obtenha acesso instantâneo a milhões de títulos com a Loja Kindle ou subscreva o Kindle Unlimited para desbloquear ainda mais conteúdos.

O dispositivo está disponível para pré-encomenda, no website da Amazon Espanha, por cerca de 304 euros, com o lançamento oficial previsto para 29 de outubro.

Linha Kindle da Amazon recebe mais novidades

Num evento para a imprensa em Nova Iorque, na terça-feira, Panos Panay, chefe de dispositivos da Amazon, disse que as novidades integram "a maior atualização única que a linha Kindle já teve".

A par do novo Kindle com ecrã a cores, a Amazon revelou, também, um Kindle Scribe atualizado com novos recursos de anotações, um Kindle Paperwhite atualizado, e um Kindle de 12.ª geração.

Além dos novos produtos, a Amazon informou que está a retirar do mercado o seu último e-reader com botões físicos, o Kindle Oasis, no mercado há mais de oito anos.

Segundo Devon Corvasce, representante da Amazon, ao The Verge, "quando o atual stock do Kindle Oasis se esgotar online e nas lojas, não faremos reposição do dispositivo".

Atualmente, todos os nossos dispositivos são táteis, e é com isso que os nossos clientes se sentem confortáveis.

Este modelo já não está disponível no website oficial da Amazon.