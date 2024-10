Quais as linguagens de programação mais populares? Resposta poderá surpreender todos

As linguagens de programação estão a mudar, fruto dos mais recentes avanços da tecnologia. Embora as antigas favoritas continuem a ser usadas por milhões de pessoas, as concorrentes modernas surgem com formas mais eficientes de gerir e processar dados. Assim, é hora de conhecer as linguagens de programação mais populares.

As linguagens de programação mais populares

A última atualização do Índice TIOBE revela mudanças notáveis ​​no mundo do desenvolvimento de software. Embora as linguagens de programação tradicionais continuem a ser populares, muitos programadores procuram tecnologias que possam trabalhar as grandes quantidades de dados digitais modernos. Linguagens como C, COBOL, Fortran e Assembly ainda têm o seu lugar, mas já não são o centro das atenções.

O Índice TIOBE é uma medida mensal de popularidade das linguagens de programação mantida pela empresa TIOBE Software BV. Reúne os seus dados de popularidade dos resultados de pesquisa em mais de 20 sites, incluindo o Google, Amazon, Wikipedia e Bing.

Python domina a lista da TIOBE em novembro

Em outubro de 2024, o Python continua a reinar como a linguagem de programação mais popular, crescendo +7,08% no mês passado e detendo uma quota de mercado de 21,90%. O C++ ficou em segundo lugar com 11,60%. É seguido pelo Java com 10,51%. A linguagem C clássica, no entanto, perde terreno, ocupando agora o quarto lugar, com 8,38% de quota de mercado, uma queda de 3,70%.

Segundo o CEO da TIOBE Software, a quantidade de dados digitais no mundo tecnológico atual cresce a um ritmo sem precedentes. Isso impulsiona uma maior procura por ferramentas que possam processar e manipular estes dados eficientemente. Os programadores exigem linguagens que se destaquem no manuseamento de grandes volumes de dados, na execução de cálculos complexos e no alto desempenho.

Há novos concorrentes a crescer de forma rápida

O Python é fácil de aprender e seguro, mas não é suficientemente rápido. É por isso que os programadores procuram alternativas mais poderosas. O C++ poderia ser um candidato, mas não é suficientemente seguro em tarefas de gestão de memória. O Rust é um novato interessante, apesar de não ser fácil de aprender, e aproxima-se rapidamente do top 10 do Índice TIOBE.

Uma nova entrada surpreendente é o Mojo, uma linguagem de programação criada em 2023, que fez a sua estreia no Índice TIOBE em outubro de 2024. O Mojo é uma mistura de Python e Swift, oferecendo um desempenho muito mais rápido. Atualmente está no 49.º lugar, com uma quota de 0,15%, e é muito adequado para programação de baixo nível em hardware de IA, como GPUs.