Torque: informações do seu carro no smartphone Android

E se fosse possível, através do seu dispositivo móvel, saber várias informações, em tempo real, do seu veículo? Hoje voltamos a apresentar a aplicação Torque e ensinamos como podem ler, do vosso veículo, as mais diversas informações.

Torque: é necessário um adaptador OBD ligado no carro

Torque é uma aplicação para Android, que permite que o nosso dispositivo móvel, através de um dispositivo Bluetooth, que é ligado à ficha OBD, obtenha diversos dados referentes ao chamado "cérebro" (também conhecida como unidade ECU) do automóvel, em tempo real.

Temperatura do motor, emissões de CO2, rotações do motor, consumos de combustível instantâneos, médias de consumo de combustível, temperatura do ar de admissão, … são algumas das informações que pode ter no seu dispositivo Android.

O torque permite transformar o seu Android num autêntico painel de informações do seu automóvel, podendo os resultados ser exportados para os mais diversos formatos. Para isso é necessário que possua um adaptador OBD ligado no carro, que envia, por Bluetooth, todas as informações para o seu dispositivo móvel.

A aplicação é bastante completa, pelo que valerá a pena investir na versão Pro. Ainda assim, o programador oferece uma versão lite.