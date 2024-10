WhatsApp testa uma nova funcionalidade IA controversa com a Meta AI

A IA está a ganhar espaço e a conseguir que os utilizadores dependam das respostas e das interações que são feitas. Isso tem sido visto de forma cada vez mais clara e até o WhatsApp tem assentado aqui parte dos seus desenvolvimentos. Uma das mais recentes novidades pode ser controversa, mas vai trazer a IA para qualquer conversa, sempre assente na Meta IA.

A IA vai recordar tudo no WhatsApp

A última versão beta do WhatsApp para Android (versão 2.24.22.9) revela que a popular aplicação de mensagens está a desenvolver uma nova funcionalidade. Esta traz uma memória de conversa para o seu chatbot Meta AI. Esta funcionalidade permitirá que a IA recorde detalhes de conversas anteriores. Isso proporcionará aos utilizadores uma experiência mais personalizada e relevante.

A Meta AI será capaz de se lembrar de uma variedade de detalhes pessoais, incluindo preferências alimentares, aniversários e até preferências específicas, como um estilo de conversa formal. Além disso, a IA pode lembrar alergias e interesses pessoais, como livros favoritos e escolhas em documentários e podcasts.

Ao armazenar esta informação, a Meta AI pode oferecer recomendações, conselhos ou respostas mais alinhadas com as preferências e estilo do utilizador. Por exemplo, se o utilizador solicitar recomendações alimentares, a Meta AI evitará sugerir pratos dos quais o utilizador tenha indicado antes que não gosta ou aos quais é alérgico. Este nível de personalização quer criar uma interação mais natural e envolvente, fazendo com que a IA pareça mais uma assistente pessoal.

Meta IA vai usar qualquer conversa

Um dos principais aspetos desta nova funcionalidade é o controlo e a privacidade do utilizador. Na aplicação, os utilizadores terão acesso a uma interface dedicada onde poderão ver e gerir os dados que a Meta AI armazenou. Esta permitirá aos utilizadores atualizar facilmente as informações caso estas mudem, como uma nova preferência alimentar ou uma alergia descoberta recentemente.

Além disso, os utilizadores conseguirão eliminar qualquer ou todas as informações armazenadas pela Meta AI, dando-lhes o poder de determinar exatamente o que a IA se lembra sobre eles. Esta funcionalidade continua em desenvolvimento e estará disponível numa atualização futura.

A introdução desta funcionalidade de memória de conversas tem o potencial de melhorar significativamente a funcionalidade do Meta AI no WhatsApp. Ao recordar as preferências do utilizador e as interações anteriores, a IA pode fornecer respostas mais personalizadas e úteis, tornando-se uma ferramenta mais valiosa para a comunicação e recolha de informação.